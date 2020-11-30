Глуп закон, но это закон, или Что такое везет, и как им гордиться. Акценты на играх 11-го тура УПЛ

Если прошлый тур был, как по мне, самым ярким в сезоне, то последний тур осени – с точностью до наоборот. Унылая пора и разочарованье: футбола было, как никогда, мало – народ, сцепив зубы, месился за очечки, не щадя себя и соперников. Во всяком случае, я увидел именно это. За предыдущие 10 туров мне еще ни разу так не хотелось, чтобы это все побыстрее закончилось.

Динамо – Ворскла 2:0

Днепр – Шахтер 0:1

Колос – Десна 1:1

Львов – Мариуполь 1:3

Александрия – Рух 0:0

Минай – Заря 0:3

Ингулец – Олимпик 2:1

Зрелищность. Лишь методом исключения выделю матч в Киеве, второй тайм которого был самым смотрибельным в туре. Где-то приближалась к нему игра "Ингульца" с "Олимпиком". Большинство же поединков были малосодержательными. Довольно тоскливо, на мой взгляд, смотрелся матч в Днепре (я об игре, а не о борьбе). И полный мрак царил в Александрии.

Интрига. Быстрее всех покончил с нею "Мариуполь". После того как Сикан открыл счет на 12-й минуте, сомнений в победе азовцев не возникало. Аналогичный случай был в Киеве, где Цыганков положил начало концу "Ворсклы" двумя минутами позже.

Дольше других интрига загостилась в Александрии, где Банада мог принести победу хозяевам на 75-й минуте, кабы добрался до мяча. Еще четыре минуты спустя могла выйти вперед "Десна", но Волынец отразил удар Конопли. Ну а максимально интригующим стал поединок в Днепре, где Тете забил победный гол "Шахтера" на 88-й минуте.

Логика. Именно минимальную победу команды Каштру сочту наиболее закономерным счетом в туре. Вопреки некоторым иным мнениям, считаю, что "Шахтер" "наиграл" ровнехонько на этот безответный мяч. Ибо забил его с третьей попытки в матче, тогда как у "Днепра" не было практически ничего.

Также полагаю, что довольно-таки логичны 2:0 в Киеве. И нет сомнений в справедливости александрийской "нулевки".

Самыми нелогичными назову победу "Ингульца" и ничью "Колоса". "Десна" очевидно выглядела достойной победы в Ковалевке, а "Олимпик", как минимум, заслуживал ничьей в Кропивницком.

Судейство. Слово моему консультанту Юстасу (его прямая речь выделена курсивом).

"Александрия" - "Рух". Не назначенный пенальти за фол Гагуна на Лучкевиче на 45-й минуте. Пенальти и желтая без вопросов. То есть, получается, отсутствие ВАРа привело к результативной ошибке, из-за которой пострадали хозяева поля.

"Динамо" - "Ворскла". Не назначенный пенальти после контакта Скляра с Цыганковым на 33-й минуте. Плечом можно толкать в плечо, или разрешенную часть спины (область лопатки). Поддерживаю судью, пенальти нет.

Не назначенный пенальти в ворота "Ворсклы" на 41-й минуте из-за офсайда перед этим. Все верно.

Удаление Забарного на 82-й минуте. Умышленно после подката поднял ногу вверх. Однозначно красная. Здесь офсайд не имеет значения. Грубая игра наказывается все равно. Месяца полтора назад Пикфорд вырубил в штрафной Дейка. ВАР показал "вне игры", и судья не применил никаких санкций. Было признано серьезной ошибкой.

То есть, если без эмоций и предвзятого отношения к известной арбитрыне, то много шума из ничего.

"Колос" - "Десна". Пенальти в ворота "Десны" за игру рукой Мостового на 11-й минуте. Ложится в канву необьяснимых изменений, как-то удар ногой или головой себе в руку, где пенальти быть вроде бы не должно, но на самом деле наоборот. То же самое, если мяч отскакивает от земли. Не должно, но назначают. Увы, по нонешним веяниям, это пенальти.

Пенальти в ворота "Колоса" за игру рукой Черноморца на 26-й минуте. Бред сивой кобылы, с точки зрения здравого смысла. Но: смотрите выше, по нонешнему бреду все законно: невышибаемые 11 метров. Иными словами: глуп закон, но это закон.

Отмененный гол Конопли на 52-й минуте. Ну, тут без вопросов даже по моим представлениям, рука и желтая. Естественно, вы хотели, чтобы было по справедливости – вот оно: голевая атака начиналась нарушением правил. А все вздохи по поводу того, что это "было позавчера", лирика.

Итак, по сути, то же самое – волны на ровном месте. Другой вопрос, что одним не засчитывают такой гол, а другим не назначают такой пенальти, как в Александрии. Ибо, по убогости нашей, имеем ВАР только в четырех матчах из семи.

Везение. Фортуна полюбила селян. "Колосу", который, по-хорошему, должен был проиграть "Десне", категорически повезло с этим самым ВАРом. Не будь его в Ковалевке в этом туре, не отмотай он назад картинку вплоть до игры Имерекова рукой в самом зародыше атаки, арбитр о ней бы и не вспомнил. И, казалось бы, трудовой и эффектный гол Конопли был бы засчитан.

Но это все цветочки, по сравнению с исторической первой победой "Ингульца" в УПЛ – предметом гордости Петрово. Оба гола им великодушно подарил кипер "Олимпика" Бетим. Сначала – махнув ногой мимо мяча и оставив Ситчинаву перед пустыми воротами, а затем – подряд пропустив мяч между рук и между ног. Воистину, какой-то неуловимый был этот мяч!

При этом не забудем приплюсовать сюда удар Каргбо в перекладину ворот "Ингульца" на 84-й минуте. И помним о том, что игра завершилась со счетом 2:1. С таким счастьем – и на десятом месте!

Личности. В этом сермяжном туре их, на мой вкус, было так мало, что я едва наскреб на худо-бедную тройку. По мне, самой яркой фигурой на фоне прочих зарекомендовал себя Вербич. Более других запомнились также Цыганков и "олимпиец" Шахаб. За ними плотной группой идут сразу пятеро из "Зари" и "Мариуполя", но это уже с натяжкой.

У вратарей не имел конкуренции Волынец, трижды спасавший "Колос" от гола в течение 18 минут, сохранив для него ничейку (и пропустив лишь с пенальти).

Симпатии. Как всегда, отдаю предпочтение тем, кто показал больше футбола – игры, целью которой является забить гол. В этом туре здесь явно выделялось "Динамо". Также неплох был "Мариуполь". И понравился, несмотря ни на что, "Олимпик".

Терял же больше всего времени я в компании "Руха" (что давно не удивляет), а также хваленого-перехваленого "Днепра", который так замечательно не давал играть "Шахтеру". Вся разница между ним и главным аутсайдером состояла в том, что Довбик скомкал единственный полумомент днепрян на 83-й минуте, а Кухаревич – у львовян – на минуту позже.

Таблица. "Шахтер" немного оторвался от "Ворсклы". Думаю, это только начало. И дело не в мощи чемпиона, которой мы давненько не наблюдаем, а в том, что комплиментарная пресса команды Максимова слишком преувеличивает ее потенциал.

Подтянулся к "зоне Европы" "Мариуполь". Конечно, "Львов" вряд ли подойдет на роль лакмусовой бумажки, но ощущение, что Маркевич-младший таки "ловит мышей", понемногу крепнет. Очнулась "Заря", хотя и не совсем понятно, что ей даст этот "раздупляж" в преддверии зимней спячки. Тем паче, в той же Европе, где пока это выглядит, как мертвому припарки.

Петровская курочка Поворознюка уже наклевала по зернышку на место в десятке. А свалившееся на "Ингулец" нечеловеческое везение даже позволило ей проглотить и переварить зерно рекордного размера. Курочка курочкой, а свой червонец (очков) она уже имеет. Внизу бросается в глаза медленное оседание "Днепра". В которое по-прежнему отказывается верить разум.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 11 8 2 1 21-7 +14 26 2 Шахтер 11 6 5 0 25-10 +15 23 3 Ворскла 11 5 4 2 16-8 +8 19 4 Десна 11 4 5 2 15-11 +4 17 5 Колос 11 4 4 3 15-13 +2 16 6 ФК Мариуполь 11 4 4 3 13-15 -2 16 7 ФК Александрия 11 4 3 4 18-15 +3 15 8 Заря 10 3 5 2 18-9 +9 14 9 Олимпик 10 4 1 5 16-18 -2 13 10 Ингулец 11 1 7 3 12-16 -4 10 11 ФК Минай 10 2 3 5 7-17 -10 9 12 СК Днепр-1 11 2 2 7 14-21 -7 8 13 ФК Львов 10 2 1 7 6-24 -18 7 14 Рух 11 0 6 5 7-19 -12 6

Анонсы. "Десна" - "Ворскла". "Очная ставка" в борьбе за текущее третье место. Команда Рябоконя, как по мне, нисколько не уступает полтавчанам. Но интригует скорее результат – боюсь, борьба традиционно для нас заслонит игру. А уж в начале зимы тем паче. И высока вероятность серой будничной ничьей. Но это не для ставок в контору: я так вижу.

"Мариуполь" - "Динамо". Обычно считается парой принципиальных соперников, при этом частенько киевляне разбирают южан на запчасти. Интереса добавляет наличие у "Мариуполя" того самого Маркевича. А вдруг? Хотя Луческу и способен есть такие команды без соли.

В тройку ожидаемых матчей включил бы и "Зарю" с "Днепром". Одни оживают, у других играют амбиции и отступать фактически некуда. Опять же оба тренера пытаются ставить командам нетривиальную игру. Поглядим…

Хит-парад комментаторских ляпов. И в этот раз без "хлеба" они нас не оставили.

3). "Победа 0:2 над "Александрией".

2). "Остапа Маркевича сегодня нет на тренерском мостике" (сразу после того, как показали крупным планом, как он туда направлялся).

1). "Капитанская повязка переходит к Шине… Или она только слетела у него с руки?"

И отдельное человеческое спасибо за Булецу в запасе у "Динамо" (видимо, имелся в виду Бэлуцэ).