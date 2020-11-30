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УПЛ назвала лучшего игрока 11-го тура чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Приз достается вингеру Динамо

УПЛ назвала лучшего игрока 11-го тура чемпионата
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила самого яркого футболиста из всех принявших участие в матчах 11-го тура Лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Беньямин Вербич, который на два балла опередил полузащитника "Зари" Владислава Кочергина.

Напомним, что в 11-м туре "Динамо" обыграло "Ворсклу" (2:0), а Вербич в данном поединке забил гол и отдал голевой пас.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 19:15
ЧУ в реальном пике(
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