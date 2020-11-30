УПЛ назвала лучшего игрока 11-го тура чемпионата

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила самого яркого футболиста из всех принявших участие в матчах 11-го тура Лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Беньямин Вербич, который на два балла опередил полузащитника "Зари" Владислава Кочергина.