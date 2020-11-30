Премьер-лига
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УПЛ назвала лучшего игрока 11-го тура чемпионата
Приз достается вингеру Динамо
Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила самого яркого футболиста из всех принявших участие в матчах 11-го тура Лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Беньямин Вербич, который на два балла опередил полузащитника "Зари" Владислава Кочергина.
Напомним, что в 11-м туре
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 19:15
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