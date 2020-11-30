Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла

В центральном матче 11 тура УПЛ киевское "Динамо" встречалось с полтавской "Ворсклой". Команда Мирчи Луческу одержала очередную победу в национальном чемпионате и сохранила трехочковый отрыв от "Шахтера".

Игра ответила на ряд важных и актуальных вопросов чемпионата Украины. Пожалуй, последние скептики чемпионских амбиций киевлян вынуждены признать, что "Динамо" уже в этом сезоне является реальным конкурентом "Шахтера" в борьбе за чемпионство. После одиннадцати туров это не выглядит как временное и не совсем закономерное явление. И дело не в том, что "Динамо" Луческу стабильно берет очки, команда развивается и заметно прибавляет в разных аспектах игры. Разумеется, для чемпионата конкуренция в борьбе за золото – это большой плюс.

К сожалению, не обошлось и без минусов. Самые смелые мечты болельщиков симпатичной "Ворскла" были окончательно развеяны. Полтавчане очень высоко взлетели, но все-же уперлись в потолок своего потенциала и объективно, максимум, на что они могут рассчитывать – это бронзовые медали. Еще одним минусом, который нельзя проигнорировать даже в сугубо тактическом разборе, является судейство. Точнее, уровень работы арбитров с системой VAR. Но обо всем по порядку.

Обе команды имели ощутимые кадровые проблемы, что, в общем-то, в эпоху вируса уже стало делом привычным. В лазарете и на карантине у "Динамо" большее количество футболистов, но учитывая гораздо более короткую и скромную скамейку запасных "Ворсклы", проблемы Юрия Максимова, на мой взгляд, были ощутимее.

Главный тренер "Ворсклы" в очном противостоянии с единоличным лидером чемпионата не мог рассчитывать на основного вратаря, капитана и лучшего бомбардира сезона - Ризныка, Чеснакова и Кулача соответственно. В сравнении с последними матчами команд, у "Ворсклы" была произведена лишь одна замена в стартовом составе. Вместо ключевого защитника Чеснакова с первых минут вышел хавбек Ребенок.

Максимов не располагает качественными ресурсами на скамейке и далеко не на все позиции у него есть более-менее равноценная замена. Еще до матча было понятно, что в Киеве "Ворскла" сыграет в 2 центральных защитника. Вообще, Полтава удивляет не только высокими результатами, но и тактической гибкостью. Команда Максимова – одна из наиболее разносторонних в этом плане в УПЛ. "Ворскла" способна действовать по схемам 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2, что неоднократно доказывала в сезоне.

Когда у Максимова выпадает один из трех основных центрбеков – Чеснаков, Альюн или Яворский, "Ворскла" играет с парой центральных защитников. Тренер не рискует ставить молодых резервистов в тройку.

В свою очередь у Мирчи Луческу были свои проблемы. Из-за положительных тестов на COVID-19 и травм исполнителей главный тренер не может рассчитывать на целые группы футболистов, причем эти группы постоянно меняются, что значительно уменьшает эффективность тренировочного процесса. По сравнению с матчем в Лиге чемпионов против "Барсы" на Полтаву Луческу выпустил в старте троих новых игроков. Вместо Караваева вышел Попов и Миколенко действовал на своей родной позиции левого защитника. Гармаша и Буяльского сменили Андриевский и Цыганков. Буяльский, кстати, вообще не попал в заявку, получив повреждение на тренировке в единоборстве с Гармашем.

Луческу отказался от традиционной для себя тактической схемы 4-2-3-1 и сыграл в 4-3-3 с Андриевским в роли единственного опорного и Шапаренко и Шепелевым на позициях классических "восьмерок". Забарный на этот раз сыграл не правого центрального, а левого центрального защитника. На позиции форварда снова вышел Вербич.

Что касается тактического каркаса "Ворсклы", как мы уже отмечали, в отсутствии Чеснакова было ясно, что Максимов сыграет в два центрбека Яворский – Альюн. В принципе, базовая формация полтавчан граничила между 4-2-3-1 (Степанюк часто действовал чуть глубже Щербака) и 4-4-2, но все-же последняя структура поддерживалась чаще (и не только в фазе игры без мяча).

По большому счету, нет смысла делить матч на условные отрезки. "Динамо" на протяжении всего игрового времени контролировало ситуацию. "Динамо" удивило качественным и самое главное системным прессингом. Причем, думаю, что для гостей это тоже было откровением. В этом сезоне "Динамо" стабильно эксплуатировало зональный метод обороны, включая прессинг эпизодически. Очевидно, что серьезного прогресса в таком важном аспекте игры за пару дней не добиваются. Луческу определенное время работал над этим компонентом и, к сожалению, для полтавчан, время премьеры пришлось именно на матч с "Ворсклой".

Думаю, что именно переход к проактивному методу обороны в столь интенсивной форме был главной причиной перехода команды с устоявшейся схемы на 4-3-3. Модуль с тремя тройками достаточно удобен для высокого прессинга и контрпрессинга. На схеме выше – структура билд-апа и позиционной игры в атаке "Динамо" с ключевой ролью Андриевского. Его регулярные смещения на одну линию с центрбеками позволяли иметь численное преимущество в центральной зоне при розыгрыше мяча от ворот.

"Ворскла" тоже отвечала высоким прессингом. Он был хорош по скромным меркам УПЛ, но не таким интенсивным и стабильным, как давление хозяев поля. Структура гостей 4-4-2 в фазе игры без мяча открывала центбекам "Динамо" пространство для продвижения мяча в полупространствах второй трети поля. Коридоры в эти зоны обозначены на схеме выше белым цветом.

Оба гола стали последствиями подобных действий Забарного и Попова. Если Попов с мячом чаще смело атаковал пространство, то его партнер по обороне больше полагался на сильные, акцентированные продольные передачи во вторую треть между линий обороны соперника.

На скриншоте выше – эпизод начала первой голевой атаки. Синим цветом обозначен коридор Попова, желтым – Забарного.

А это – продольный пас Забарного, который отрезал сразу шестерых полтавчан и привел к быстрой комбинации, завершившейся голом Вербича. Здесь важную роль сыграл и Шапаренко, который своим смещением в глубину деформировал линию полузащиты и создал зону для Шепелева. Это не случайный маневр. Шапаренко и Шепелев часто старались двигаться в противоположных направлениях, создавая два варианта для защитника и растягивая пространство между линиями обороны оппонентов.

Но если маневры "восьмерок" лишь незначительно деформировал оборонительную структуру "Ворсклы", то агрессивный контрпрессинг ее просто ломал. Синим цветом, по традиции мы обозначаем линию обороны, желтым – полузащиты. Отбор и переход в фазу атаки в подобных условиях позволяет иметь команде фазовое пространство, которого практически нет при стройной позиционной структуре обороняющихся.

Прессинг "Динамо" часто приводил к подобным моментам:

На данном этапе – эффективные завершения подобных выходов является одной из приоритетных задач в "Динамо". Даже в матчах с "Барселоной" в Лиге чемпионов команда Луческу имела много похожих моментов, но их реализация оставляет желать лучшего. Быстрые атаки гаснут в завершающей стадии. Заметно, что игроки часто колеблются, какое решение принять.

Еще один плюс, в сравнении с матчем в Лиге чемпионов – игра Вербича на позиции форварда. В противостоянии с "Барсой" было несколько моментов, когда Де Пена прорывался по левому флангу и делал прострел вдоль ворот, но никто не шел на замыкание во вратарскую. Разумеется, Вербич - вингер, атакующий полузащитник, у него нет рефлексов форварда, но в матче с "Ворсклой" словенец был великолепен.

Конечно, команда разбирала подобные моменты между матчами с "Барселоной" и "Ворсклой" и Вербич отлично усвоил теорию, он выскакивал из-за спин защитников на ближнюю штангу, как чистокровный центрфорвард. Думаю, Супряге придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в стартовом составе.

На этой схеме – структура позиционных атак "Ворсклы". Если высокий прессинг не позволял быстро вернуть мяч, киевляне перестраивались на схему 4-1-4-1 и встречали соперника средним блоком.

В основном короткий розыгрыш от ворот в исполнении гостей завершался длинными передачами за спины защитникам "Динамо" или в недодачу на игроков группы атаки. Дальше – либо развитие завершающей стадии атаки, либо контрпрессинг.

Вот пример билд-апа команды Максимова на скриншоте. Схожую с функциями Андриевского роль в Полтаве играл хорват Пуцлин.

В фазе игры без мяча бросился в глаза один оригинальный ход "Ворсклы". Когда "Динамо" переходило в позиционную атаку, а фланговые защитники поднимались на одну линию с нападающими, команда Максимова перестраивалась на 6-2-2.

Эта кратковременная структура образовывалась за счет смещений в линию обороны фланговых полузащитников Кане и Якубу.

Вот пример на скриншоте. Таким образом тренерский штаб "Ворсклы" закрывал фланги и обезопасил команду от потенциально большего количества возможных кроссов.

После матча Юрий Максимов как всегда был лаконичен и объективен: "Это наш уровень сейчас, я реально смотрю на вещи. У "Шахтера" и "Динамо" один чемпионат, а у нас другой. Выше головы не прыгнуть. Я в перерыве сказал: если хоть раз по воротам попадете, то я буду доволен. Степанюк попал, все - я доволен. У нас много травмированных, посыпались. Мы высоко забрались в турнирной таблице, но нужно объективно смотреть на ситуацию".

Что касается Мирчи Луческу, то после матча он явно был доволен, как результатом, так и игрой своей команды. Разумеется, главный тренер "Динамо" не мог не дать оценку судейству. Обычно, подобные выводы Мирчи Луческу отличаются крайним субъективизмом, но на этот раз, он хладнокровно и конструктивно выразил мнение достаточно большой доли футбольной общественности по поводу использования системы VAR (особенно в Украине): "Когда игрок идет в подкат, и в динамике это выглядит как мужская борьба, то при просмотре замедленного повтора на некоторых кадрах эпизод выглядит совсем по-другому, что приводит к красным карточкам, - заявил главный тренер "Динамо". - Нога в последний момент немного поднимается или, поскользнувшись, игрок совсем немного цепляет оппонента. Считаю, что футбол от таких эпизодов только теряет.

Если все время руководствоваться повторами и рекомендациями VAR, то игры придется заканчивать вшестером-всемером. Футбол – это контактная игра, в которой никто не хочет уступать. Должно быть, я – человек другого поколения, и мне кажется, что спектакль от этого нововведения теряется".

В прошлом туре в похожей ситуации был удален форвард "Шахтера" Мораес. По большому счету, Забарный и Мораес получили красные карточки не из-за грубой игры, а из-за того, что оба поскользнулись и по инерции, без злого умысла въехали в ногу сопернику. При этом у нас поощряется умышленная симуляция ("Минай" - "Днепр-1).

Мало того, что одной из главных особенностей матча "Динамо" - "Ворскла" были регулярные остановки для просмотра эпизодов (что явно не способствует качеству футбола), так еще в одной из таких продолжительных остановок в упор не был замечен чистейший офсайд, именно в эпизоде со случайной протяжкой Забарного, после чистейшего подката защитника "Динамо". Тот факт, что нападающий полтавского клуба был в положении вне игры не помешал Монзуль и Иванову удалить защитника. При этом, они не фиксировали очевидные пенальти и гол именно после обнаруженных офсайдов на более ранней стадии атак.

При всем уважении к Монзуль, которую считаю одним из лучших арбитров Украины, нужно признать, что у Екатерины есть существенный минус – она явно злоупотребляет просмотром повторов. Похожие решения были приняты ей и в прошлом сезоне на матче "Десна" - "Заря", когда Монзуль, после просмотра экрана удалила двух футболистов, которые были первыми на мяче, но после по инерции въезжали в оппонентов.

Екатерины в трактовке подобных эпизодов понятны, но, удалять футболиста, не рассмотрев с послушным Ивановым очевидный офсайд – это уже не серьезно. Уверен, что без системы VAR матч "Динамо" - "Ворскла" мог быть динамичнее и зрелищнее, да и полагаю, у обеих сторон вряд ли бы возникли претензии к судейству. Уже далеко не в первый раз мы вынуждены констатировать, что система VAR в руках наших арбитров пока больше вредит, чем приносит пользы.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Цыганков 14 Вербич 37

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский - Цыганков, Шапаренко (Караваев 85), Шепелев (Леднев 61), де Пена (Гармаш 61) - Вербич (Супряга 81)

"Ворскла": Ткаченко - Пердута (Дубко 77), Яворский, Альюн, Ребенок (Пешич 46) - Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлин (Челядин 72), Якубу - Степанюк, Щербак (Кравчук 46)

Предупреждение: Пердута 3, Челядин 72, Скляр 76, Яворский 87

Удаление: Забарный 82 - Кане 90

Удары: 7:2

В створ: 5:1

Владение мячом: 57%:43%

Фолы: 10:15