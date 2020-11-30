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Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла

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(5 голосов)

Ну и как же не зацепить судейство

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла
Сергей Костенюк Автор UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче 11 тура УПЛ киевское "Динамо" встречалось с полтавской "Ворсклой". Команда Мирчи Луческу одержала очередную победу в национальном чемпионате и сохранила трехочковый отрыв от "Шахтера".

Игра ответила на ряд важных и актуальных вопросов чемпионата Украины. Пожалуй, последние скептики чемпионских амбиций киевлян вынуждены признать, что "Динамо" уже в этом сезоне является реальным конкурентом "Шахтера" в борьбе за чемпионство. После одиннадцати туров это не выглядит как временное и не совсем закономерное явление. И дело не в том, что "Динамо" Луческу стабильно берет очки, команда развивается и заметно прибавляет в разных аспектах игры. Разумеется, для чемпионата конкуренция в борьбе за золото – это большой плюс.

К сожалению, не обошлось и без минусов. Самые смелые мечты болельщиков симпатичной "Ворскла" были окончательно развеяны. Полтавчане очень высоко взлетели, но все-же уперлись в потолок своего потенциала и объективно, максимум, на что они могут рассчитывать – это бронзовые медали. Еще одним минусом, который нельзя проигнорировать даже в сугубо тактическом разборе, является судейство. Точнее, уровень работы арбитров с системой VAR. Но обо всем по порядку.

Обе команды имели ощутимые кадровые проблемы, что, в общем-то, в эпоху вируса уже стало делом привычным. В лазарете и на карантине у "Динамо" большее количество футболистов, но учитывая гораздо более короткую и скромную скамейку запасных "Ворсклы", проблемы Юрия Максимова, на мой взгляд, были ощутимее.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 1

Главный тренер "Ворсклы" в очном противостоянии с единоличным лидером чемпионата не мог рассчитывать на основного вратаря, капитана и лучшего бомбардира сезона - Ризныка, Чеснакова и Кулача соответственно. В сравнении с последними матчами команд, у "Ворсклы" была произведена лишь одна замена в стартовом составе. Вместо ключевого защитника Чеснакова с первых минут вышел хавбек Ребенок.

Максимов не располагает качественными ресурсами на скамейке и далеко не на все позиции у него есть более-менее равноценная замена. Еще до матча было понятно, что в Киеве "Ворскла" сыграет в 2 центральных защитника. Вообще, Полтава удивляет не только высокими результатами, но и тактической гибкостью. Команда Максимова – одна из наиболее разносторонних в этом плане в УПЛ. "Ворскла" способна действовать по схемам 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2, что неоднократно доказывала в сезоне.

Когда у Максимова выпадает один из трех основных центрбеков – Чеснаков, Альюн или Яворский, "Ворскла" играет с парой центральных защитников. Тренер не рискует ставить молодых резервистов в тройку.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 2

В свою очередь у Мирчи Луческу были свои проблемы. Из-за положительных тестов на COVID-19 и травм исполнителей главный тренер не может рассчитывать на целые группы футболистов, причем эти группы постоянно меняются, что значительно уменьшает эффективность тренировочного процесса. По сравнению с матчем в Лиге чемпионов против "Барсы" на Полтаву Луческу выпустил в старте троих новых игроков. Вместо Караваева вышел Попов и Миколенко действовал на своей родной позиции левого защитника. Гармаша и Буяльского сменили Андриевский и Цыганков. Буяльский, кстати, вообще не попал в заявку, получив повреждение на тренировке в единоборстве с Гармашем.

Луческу отказался от традиционной для себя тактической схемы 4-2-3-1 и сыграл в 4-3-3 с Андриевским в роли единственного опорного и Шапаренко и Шепелевым на позициях классических "восьмерок". Забарный на этот раз сыграл не правого центрального, а левого центрального защитника. На позиции форварда снова вышел Вербич.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 3

Что касается тактического каркаса "Ворсклы", как мы уже отмечали, в отсутствии Чеснакова было ясно, что Максимов сыграет в два центрбека Яворский – Альюн. В принципе, базовая формация полтавчан граничила между 4-2-3-1 (Степанюк часто действовал чуть глубже Щербака) и 4-4-2, но все-же последняя структура поддерживалась чаще (и не только в фазе игры без мяча).

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 4

По большому счету, нет смысла делить матч на условные отрезки. "Динамо" на протяжении всего игрового времени контролировало ситуацию. "Динамо" удивило качественным и самое главное системным прессингом. Причем, думаю, что для гостей это тоже было откровением. В этом сезоне "Динамо" стабильно эксплуатировало зональный метод обороны, включая прессинг эпизодически. Очевидно, что серьезного прогресса в таком важном аспекте игры за пару дней не добиваются. Луческу определенное время работал над этим компонентом и, к сожалению, для полтавчан, время премьеры пришлось именно на матч с "Ворсклой".

Думаю, что именно переход к проактивному методу обороны в столь интенсивной форме был главной причиной перехода команды с устоявшейся схемы на 4-3-3. Модуль с тремя тройками достаточно удобен для высокого прессинга и контрпрессинга. На схеме выше – структура билд-апа и позиционной игры в атаке "Динамо" с ключевой ролью Андриевского. Его регулярные смещения на одну линию с центрбеками позволяли иметь численное преимущество в центральной зоне при розыгрыше мяча от ворот.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 5

"Ворскла" тоже отвечала высоким прессингом. Он был хорош по скромным меркам УПЛ, но не таким интенсивным и стабильным, как давление хозяев поля. Структура гостей 4-4-2 в фазе игры без мяча открывала центбекам "Динамо" пространство для продвижения мяча в полупространствах второй трети поля. Коридоры в эти зоны обозначены на схеме выше белым цветом.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 6

Оба гола стали последствиями подобных действий Забарного и Попова. Если Попов с мячом чаще смело атаковал пространство, то его партнер по обороне больше полагался на сильные, акцентированные продольные передачи во вторую треть между линий обороны соперника.

На скриншоте выше – эпизод начала первой голевой атаки. Синим цветом обозначен коридор Попова, желтым – Забарного.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 7

А это – продольный пас Забарного, который отрезал сразу шестерых полтавчан и привел к быстрой комбинации, завершившейся голом Вербича. Здесь важную роль сыграл и Шапаренко, который своим смещением в глубину деформировал линию полузащиты и создал зону для Шепелева. Это не случайный маневр. Шапаренко и Шепелев часто старались двигаться в противоположных направлениях, создавая два варианта для защитника и растягивая пространство между линиями обороны оппонентов.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 8

Но если маневры "восьмерок" лишь незначительно деформировал оборонительную структуру "Ворсклы", то агрессивный контрпрессинг ее просто ломал. Синим цветом, по традиции мы обозначаем линию обороны, желтым – полузащиты. Отбор и переход в фазу атаки в подобных условиях позволяет иметь команде фазовое пространство, которого практически нет при стройной позиционной структуре обороняющихся.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 9

Прессинг "Динамо" часто приводил к подобным моментам:

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 10

На данном этапе – эффективные завершения подобных выходов является одной из приоритетных задач в "Динамо". Даже в матчах с "Барселоной" в Лиге чемпионов команда Луческу имела много похожих моментов, но их реализация оставляет желать лучшего. Быстрые атаки гаснут в завершающей стадии. Заметно, что игроки часто колеблются, какое решение принять.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 11

Еще один плюс, в сравнении с матчем в Лиге чемпионов – игра Вербича на позиции форварда. В противостоянии с "Барсой" было несколько моментов, когда Де Пена прорывался по левому флангу и делал прострел вдоль ворот, но никто не шел на замыкание во вратарскую. Разумеется, Вербич - вингер, атакующий полузащитник, у него нет рефлексов форварда, но в матче с "Ворсклой" словенец был великолепен.

Конечно, команда разбирала подобные моменты между матчами с "Барселоной" и "Ворсклой" и Вербич отлично усвоил теорию, он выскакивал из-за спин защитников на ближнюю штангу, как чистокровный центрфорвард. Думаю, Супряге придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в стартовом составе.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 12

На этой схеме – структура позиционных атак "Ворсклы". Если высокий прессинг не позволял быстро вернуть мяч, киевляне перестраивались на схему 4-1-4-1 и встречали соперника средним блоком.

В основном короткий розыгрыш от ворот в исполнении гостей завершался длинными передачами за спины защитникам "Динамо" или в недодачу на игроков группы атаки. Дальше – либо развитие завершающей стадии атаки, либо контрпрессинг.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 13

Вот пример билд-апа команды Максимова на скриншоте. Схожую с функциями Андриевского роль в Полтаве играл хорват Пуцлин.

В фазе игры без мяча бросился в глаза один оригинальный ход "Ворсклы". Когда "Динамо" переходило в позиционную атаку, а фланговые защитники поднимались на одну линию с нападающими, команда Максимова перестраивалась на 6-2-2.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 14

Эта кратковременная структура образовывалась за счет смещений в линию обороны фланговых полузащитников Кане и Якубу.

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 15

Вот пример на скриншоте. Таким образом тренерский штаб "Ворсклы" закрывал фланги и обезопасил команду от потенциально большего количества возможных кроссов.

После матча Юрий Максимов как всегда был лаконичен и объективен: "Это наш уровень сейчас, я реально смотрю на вещи. У "Шахтера" и "Динамо" один чемпионат, а у нас другой. Выше головы не прыгнуть. Я в перерыве сказал: если хоть раз по воротам попадете, то я буду доволен. Степанюк попал, все - я доволен. У нас много травмированных, посыпались. Мы высоко забрались в турнирной таблице, но нужно объективно смотреть на ситуацию".

Что касается Мирчи Луческу, то после матча он явно был доволен, как результатом, так и игрой своей команды. Разумеется, главный тренер "Динамо" не мог не дать оценку судейству. Обычно, подобные выводы Мирчи Луческу отличаются крайним субъективизмом, но на этот раз, он хладнокровно и конструктивно выразил мнение достаточно большой доли футбольной общественности по поводу использования системы VAR (особенно в Украине): "Когда игрок идет в подкат, и в динамике это выглядит как мужская борьба, то при просмотре замедленного повтора на некоторых кадрах эпизод выглядит совсем по-другому, что приводит к красным карточкам, - заявил главный тренер "Динамо". - Нога в последний момент немного поднимается или, поскользнувшись, игрок совсем немного цепляет оппонента. Считаю, что футбол от таких эпизодов только теряет.

Если все время руководствоваться повторами и рекомендациями VAR, то игры придется заканчивать вшестером-всемером. Футбол – это контактная игра, в которой никто не хочет уступать. Должно быть, я – человек другого поколения, и мне кажется, что спектакль от этого нововведения теряется".

Прессинг Луческу и потолок Максимова. Тактический разбор матча Динамо - Ворскла - изображение 16

В прошлом туре в похожей ситуации был удален форвард "Шахтера" Мораес. По большому счету, Забарный и Мораес получили красные карточки не из-за грубой игры, а из-за того, что оба поскользнулись и по инерции, без злого умысла въехали в ногу сопернику. При этом у нас поощряется умышленная симуляция ("Минай" - "Днепр-1).

Мало того, что одной из главных особенностей матча "Динамо" - "Ворскла" были регулярные остановки для просмотра эпизодов (что явно не способствует качеству футбола), так еще в одной из таких продолжительных остановок в упор не был замечен чистейший офсайд, именно в эпизоде со случайной протяжкой Забарного, после чистейшего подката защитника "Динамо". Тот факт, что нападающий полтавского клуба был в положении вне игры не помешал Монзуль и Иванову удалить защитника. При этом, они не фиксировали очевидные пенальти и гол именно после обнаруженных офсайдов на более ранней стадии атак.

При всем уважении к Монзуль, которую считаю одним из лучших арбитров Украины, нужно признать, что у Екатерины есть существенный минус – она явно злоупотребляет просмотром повторов. Похожие решения были приняты ей и в прошлом сезоне на матче "Десна" - "Заря", когда Монзуль, после просмотра экрана удалила двух футболистов, которые были первыми на мяче, но после по инерции въезжали в оппонентов.

Екатерины в трактовке подобных эпизодов понятны, но, удалять футболиста, не рассмотрев с послушным Ивановым очевидный офсайд – это уже не серьезно. Уверен, что без системы VAR матч "Динамо" - "Ворскла" мог быть динамичнее и зрелищнее, да и полагаю, у обеих сторон вряд ли бы возникли претензии к судейству. Уже далеко не в первый раз мы вынуждены констатировать, что система VAR в руках наших арбитров пока больше вредит, чем приносит пользы.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Цыганков 14 Вербич 37
"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский - Цыганков, Шапаренко (Караваев 85), Шепелев (Леднев 61), де Пена (Гармаш 61) - Вербич (Супряга 81)
"Ворскла": Ткаченко - Пердута (Дубко 77), Яворский, Альюн, Ребенок (Пешич 46) - Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлин (Челядин 72), Якубу - Степанюк, Щербак (Кравчук 46)
Предупреждение: Пердута 3, Челядин 72, Скляр 76, Яворский 87
Удаление: Забарный 82 - Кане 90
Удары: 7:2
В створ: 5:1
Владение мячом: 57%:43%
Фолы: 10:15
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В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) тактика
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Комментарии (1)
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Алекс1955 (Донецк)
30.11.2020 в 18:50
При удалении Мораеса я считал, что удалили правильно - для профилактики, что бы не шли без особой надобности на такие стыки. Теперь же, читая комментарии по Зобарному, оказывается я не прав: То что соперник за мгновение до этого был в офсайде дает полное право игроку наносить ему удар, который вполне мог его лишить "мужского достоинства" (сразу скажу- сужу только по фото, которое было на этом сайте). И еще, не знаю как у футболистов, но обычные люди, когда падают на спину - группируются, т.е. в том числе СГИБАЮТ ноги, на фото Забарный ТЯНЕТ левую ногу, чтобы точно достать вышеназванное место. И, кстати, Мораес не отрывал свои ноги от газона.
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