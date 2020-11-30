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Суркис: Если Гармаш полностью приведет себя в порядок, он нам еще поможет

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча Луческу позитивно влияет на игрока

Суркис: Если Гармаш полностью приведет себя в порядок, он нам еще поможет
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как Мирча Луческу влияет на хавбека команды Дениса Гармаша.

"Наверное, Луческу его мотивирует каким-то образом. Наверное, Гармаш хочет играть. Он опытный футболист и необходим нашей команде, если будет в нормальных кондициях.

Думаю, если он полностью приведет себя в порядок, это опытный футболист, который нам поможет.

Невозможно сегодня на равных играть с такими командами, как "Ювентус", "Барселона", молодыми футболистами", – сказал Суркис.

Напомним, что Гармаш в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
30.11.2020 в 22:34
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+1
-2
Vantala (Kharkiv)
30.11.2020 в 22:29
"Если" - это слово спутник Гармаша навсегда.
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 22:08
Михалика вернете! Они все вам помогут, уровень как раз!
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
30.11.2020 в 23:26
мозг колибри...
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:54
Скоро Милевский ещё вам поможет!
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+1
-3


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