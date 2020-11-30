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Суркис: Если Гармаш полностью приведет себя в порядок, он нам еще поможет
Мирча Луческу позитивно влияет на игрока
Президент "
"Наверное, Луческу его мотивирует каким-то образом. Наверное, Гармаш хочет играть. Он опытный футболист и необходим нашей команде, если будет в нормальных кондициях.
Думаю, если он полностью приведет себя в порядок, это опытный футболист, который нам поможет.
Невозможно сегодня на равных играть с такими командами, как "Ювентус", "Барселона", молодыми футболистами", – сказал Суркис.
Напомним, что Гармаш в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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