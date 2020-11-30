Суркис: Если Гармаш полностью приведет себя в порядок, он нам еще поможет

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал, как Мирча Луческу влияет на хавбека команды Дениса Гармаша.

"Наверное, Луческу его мотивирует каким-то образом. Наверное, Гармаш хочет играть. Он опытный футболист и необходим нашей команде, если будет в нормальных кондициях.

Думаю, если он полностью приведет себя в порядок, это опытный футболист, который нам поможет.

Невозможно сегодня на равных играть с такими командами, как "Ювентус", "Барселона", молодыми футболистами", – сказал Суркис.

Напомним, что Гармаш в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.