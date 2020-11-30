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Цыганков, Нещерет, Гармаш, Вербич и Шапаренко претендуют на звание лучшего игрока Динамо в ноябре
Проголосовать может любой желающий
Киевское "
На звание лучшего игрока команды в ноябре претендуют Виктор Цыганков, Руслан Нещерет, Денис Гармаш, Беньямин Вербич и Николай Шапаренко.
Отметим, что голосование проходит на официальном Телеграм-канале киевлян.
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