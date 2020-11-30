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Цыганков, Нещерет, Гармаш, Вербич и Шапаренко претендуют на звание лучшего игрока Динамо в ноябре

Премьер-лига
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Цыганков, Нещерет, Гармаш, Вербич и Шапаренко претендуют на звание лучшего игрока Динамо в ноябре
Новина українською

Киевское "Динамо" определило номинантов на звание лучшего игрока команды в прошедшем месяце.

На звание лучшего игрока команды в ноябре претендуют Виктор Цыганков, Руслан Нещерет, Денис Гармаш, Беньямин Вербич и Николай Шапаренко.

Отметим, что голосование проходит на официальном Телеграм-канале киевлян.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виктор Цыганков Беньямин Вербич Руслан Нещерет
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