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Вице-президент Ворсклы: Наша задача на сезон – еврокубки
А в перспективе - навязать борьбу лидерам чемпионата
Вице-президент "
- Можно сказать, что задача "Ворсклы" – еврокубки?
– Однозначно, наша задача – еврокубки. Это задача от почетного президента. Есть стратегия клуба, мы двигаемся в ее пределах. Должны еще за год-полтора сформировать боеспособный коллектив, который навяжет борьбу лидерам чемпионата. Это перспектива. Мы понимаем, что сделать это в текущих экономических условиях очень тяжело. Но постепенно мы должны это сделать.
- Будут ли трансферы у "Ворсклы" зимой?
– Однозначно, трансферы будут. По молодежи мы в большей мере рассчитываем на резерв, который имеем. С точки зрения U-19, сейчас активно ищем футболистов 2003-2004 года рождения.
У главного тренера есть некоторые запросы. Сделаем все, чтобы удовлетворить их. Хотели бы усилить состав 3-4 исполнителями серьезного уровня.
За два года мы существенно снизили средний возраст команды. Сегодня по части футболистов есть предложения, некоторые разговоры. Сегодня все в пределах стратегии, которую утвердил президент с почетным президентом.
Конечно, уже готовимся к следующему сезону. Понимаем, что будут изменения в регламенте, что не будет дублей. Это тоже вносит свои коррективы.
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