Вице-президент Ворсклы: Наша задача на сезон – еврокубки

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал о целях и задачах клуба на нынешний сезон, а также коснулся вопроса комплектования команды.

- Можно сказать, что задача "Ворсклы" – еврокубки?

– Однозначно, наша задача – еврокубки. Это задача от почетного президента. Есть стратегия клуба, мы двигаемся в ее пределах. Должны еще за год-полтора сформировать боеспособный коллектив, который навяжет борьбу лидерам чемпионата. Это перспектива. Мы понимаем, что сделать это в текущих экономических условиях очень тяжело. Но постепенно мы должны это сделать.

- Будут ли трансферы у "Ворсклы" зимой?

– Однозначно, трансферы будут. По молодежи мы в большей мере рассчитываем на резерв, который имеем. С точки зрения U-19, сейчас активно ищем футболистов 2003-2004 года рождения.

У главного тренера есть некоторые запросы. Сделаем все, чтобы удовлетворить их. Хотели бы усилить состав 3-4 исполнителями серьезного уровня.

За два года мы существенно снизили средний возраст команды. Сегодня по части футболистов есть предложения, некоторые разговоры. Сегодня все в пределах стратегии, которую утвердил президент с почетным президентом.

Конечно, уже готовимся к следующему сезону. Понимаем, что будут изменения в регламенте, что не будет дублей. Это тоже вносит свои коррективы.