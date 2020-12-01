Разочарование Ворсклой, тревога за Шахтер, урок от Зари. Эксперты об 11-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 11-му туру чемпионата Украины, в котором в центре внимания была встреча лидера с третьей командой в таблице.

"Львов" - "Мариуполь" 1:3

Сергей Шебек: Встречались две команды, которые предпочитают играть от обороны и ловить соперника на контратаках. Именно "Львов" на выезде так победил в предыдущем туре довольно крепкую "Десну", заодно показав характер. И вот теперь принимая дома более равного соперника - "Мариуполь", предполагалось, что "горожане" начнут игру с позиции силы. Молодость и азарт азовцев победил несобранность и неспособность хозяев показать характер. По первому тайму было видно, что игроки "Мариуполя" были легче и быстрее своих оппонентов. Видимо недельное пребывание и насыщение львовским кислородом пошло на пользу подопечным Маркевича лучше, чем местной команде.

В физическом плане гости перебегали хозяев. Да и настрой и нацеленность на победу читались в глазах приезжих с самого начала матча. Именно настрой и желание сыграло ключевую роль в достижении положительно результата. В первом тайме при незначительном игровом перевесе "Мариуполь" использовал почти все моменты - из трех забил два гола. "Львов" ничего не мог противопоставить, ибо в этот 45-й минутный отрезок не создал ни единого шанса. Единственно запомнился опасный проход в штрафную Нича, но Чоботенко здорово сыграл в подкате. Перед перерывом хозяева немного активизировались, но это ничего не изменило. "Мариуполь" в основном все свои атаки строил через левый фланг, где у "Львова" были проблемы. Именно оттуда и "пришло" два гола.

Выйдя после отдыха, хозяева попытались изменить ход событий, но их активности хватило лишь на первые 10 минут. Остап Маркевич вовремя сориентировался, сделал двойную замену, и вышедшие свежие Топалов и Кулаков скомбинировали третий гол.

"Львов" позволял принимать мячи игрокам "Мариуполя" практически без борьбы, образовывались большие зоны между линиями, в которые свободно проникали соперники. Можно сказать, распластались или растянулись по всему полю, в защите не было компактности и агрессии, никто не играл в подкатах, как это мы выдели в Чернигове. Куда делся характер, бойцовские качества, которые наверняка радовали глаз наставника в матчах против "Ворсклы" и "Десны". Впереди ничего и сзади провал. Забитый мяч после ляпа Кудрыка не в счет. Заслуженная и убедительная победа "Мариуполя" над, как казалось, начинающим подавать признаками жизни "Львовом".

"Александрия" - Рух" 0:0

Александр Севидов: Получился серый матч, только полтора голевых момента у "Александрии". На поле была сплошная борьба, со многими фолами, а футбола мало. "Рух" до сих пор имеет проблемы в атаке. За всю игру - выход с нулевого угла, удар в ближний угол, но это не опасно для вратаря. До удаления "Александрия" смотрелась предпочтительнее, а после все поломалось. Также очень мало создали игровых моментов, не было комбинаций, все делалось инертно без креатива, простые забросы мяча, ни имели никого эффекта. Не интересная игра, привела к ничейному результату – это закономерно. Каждому по баллу, игра забывается, но осадочек от "продемонстрированного" то остался.

"Динамо" - "Ворскла" 2:0

Александр Севидов: Будничная и рядовая победа "Динамо" над слабой "Ворсклой". В прошлом туре кадровые потери не помешали полтавчанам обыграть "Колос", но эти же проблемами не позволили сыграть на равных с динамовцами. "Ворскла" довольно тяжело входит в игру с тремя защитниками, и отсюда идут проблемы. Из-за отсутствия Чеснокова, им пришлось возвращаться к схеме игры с четырьмя защитниками, а перестроиться вновь на старо-новую тактику не сумели. Ну и как можно на что-то рассчитывать, если за 65 минут практически не доходили до ворот "Динамо". Лишь когда хозяева, введя в счете в два мяча, немного расслабились, позволили гостям создать один момент.

По сравнению с матчем против "Игнульца" киевляне выглядели легче и быстрее. Но повторюсь: только благодаря невыразительной и безвольной "Ворскле". Да, "Динамо" выиграло, но нельзя сказать на классе. Проблемы полтавчан оказались ощутимее, проблем киевлян. И хорошо, что гости проиграли только со счетом 2:0, а должно было быть больше.

Перед поединком анонсировалось, что это центральный матч тура, но ничего из этого не получилось. Играли не первая и третья команды в таблице, а команда получше с командой похуже. "Ворскла" ну никак не выглядела командой занимающее третье место. "Динамо" приложило столько усилий для победы, сколько ей позволил соперник.

"Днепр-1" - "Шахтер" 0:1

Александр Севидов: Вымученная победа "Шахтера". То, что команды показали, даже трудно назвать зрелищным футболом. Да, играли в игру под названием футбол, но очень низкого качества. Особенно трудно воспринимать это, когда приходится говорить о недавнем чемпионе – "Шахтере".

Первый тайм в исполнении двух команд – катастрофа. Днепряне умудрились не пробить ни разу по воротам, всю игру думали, как отбиться. Только во втором тайме с выходом на поле Патрика и Тайсона немного взвинтился темп, и игра хоть какой-то приобрела боевой характер. После разгромного поражения от "Боруссии", ожидалось, что "горняки" захотят реабилитироваться и красивой игрой, и красивой победой. Но ничего этого мы не увидели.

Становится тревожным фактом - "Шахтер" не создает моментов. Просто доходят до штрафной соперника, останавливаются, и катают мяч по кругу, без остроты. "Днепру" то что? Восемь человек сзади, и ни шагу в атаку. Они играли на ничью и были так близки к заветной цели. Им "Шахтер" облегчал задачу, многие игроки передвигались по полю шагом. Кажется, Коваленко вышел на 30 минут, и должен был внести свежую струю, добавить темпу. Но нет! Также трусил трусцой, словно в ветеранской команде. Видимо психологически что-то происходит внутри коллектива, ребята играют без азарта, без злости и нет эмоций, каждый сам за себя. Забитый гол - это стечение обстоятельств.

"Днепр-1" декларирует о цели играть в еврокубке. Но за счет чего команда может добиться поставленной цели? Набор футболистов хороший, но игры и содержательного футбола нет. "Шахтер" вырвал победу, правда, она не принесла положительных эмоций и радости от качественной игры. Такой футбол – это разочарование! Такая победа показывает проблемы "Шахтера"!

"Минай" - "Заря" 0:3

Сергей Шебек: Победу для одних и поражение для других определили нереализованные моменты. Забей Шиндер на 13-й минуте свой гол, и наверняка сценарий матча пошел бы в пользу "Миная". Антон не смог два удара и два голевых шанса конвертировать в один забитый мяч. Больше закарпатцы таких моментов не имели. Разве на 90-й минуте Нуриев запорол хорошую возможность забить гол престижа, но это уже при счете 0:3.

"Заря" в первом тайме особо ничем себя не проявила, игра до перерыва была равной, команды грамотно оборонялись, в основном ведя борьбу за пространство в середине поля. А во втором тайме все перевернулось. "Заря" словно опытный охотник, проведя время в засаде, выждав паузу, в нужный момент выстрелил точно по цели. Сначала Громов воспользовался неправильным расположением защитников, между ними был большой коридор, куда и последовал пас, и вышел один на один с вратарем. Первый удар голкипер парировал, но на добывании быстрее всех оказался Кочергин, который и открыл счет в матче. Тут же ошибка вратаря и второй гол окончательно поставил все на свои места.

Нужно похвалить "Минай" - даже проигрывая три мяча, не скисли, не остановились, а пытались забить гол престижа. "Заря" победила даже не на классе, а как опытный наставник преподнесла урок реализации.

"Колос" - "Десна" 1:1

Александр Севидов: Абсолютно равный первый тайм и по моментам и эмоциям. Во втором тайме "Десна" выглядела предпочтительнее, мобильнее, агрессивнее и по игре заслуживала больше победы. "Колос" немного упростил свою игру, перейдя на средние передачи с большими забегами на половину соперника. Но чем было ближе к воротам, тем меньше осмысленных идей. Ожидалось, что черниговцы дожмут коваливцев, но они выстояли. "Десна" потеряла три очка, а вот "Колос" наоборот приобрел одно. У хозяев практически не было моментов, зато достаточно было ненужных падений, гримас от боли, что иногда раздражает от такого футбола. Селезнев вышел на замену не играть, а как бы красивей упасть, что-нибудь выпросить у судей. "Колосу" просто улыбнулась удача.

"Ингулец" - "Олимпик" 2:1

Александр Севидов: Скучная, серая и не интересная игра, которая должна была закончиться ничейным результатом. "Ингулец" добыл первую победу, но ее можно смело назвать именем вратаря гостей Алими. Ну не может кипер (слово переводится как "держатель", "хранитель") совершать такие ляпы. Ладно, один, но два! При всем уважении к петровцам, если бы не вратарь, то все бы еще значились в графе выигрыши цифра ноль. Тяжело, что-то говорить о поединке, ведь такие матчи ничем не запоминаются, и быстро стираются из памяти. Единственно, наконец-то президент "Игнульца" дождался исторической победы в УПЛ.

Если бы "Олимпик" раньше не выдал несколько ярких матчей, показывая качественный футбол, то поражение от дебютанта можно было воспринять как обыденное событие. "Игнулец" играет в одном стиле, главное не проиграть, при этом, не показывая ничего интересного, а там как будет. Насыщают большой группой игроков оборону, поджидая ошибку соперника. Вот и дождались. Мрачная погода и такая же игра обеих команд.