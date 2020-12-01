Позиции для усиления и новые хорваты в Днепр-1. Цыганык анонсирует большие перемены

Журналист Игорь Цыганык заявил о намерении усиления " Днепра-1 " в зимнюю паузу. В частности речь идет о легионерах из Хорватии и потребности усиления позиции нападающего, двух вингеров и центральной оси.

Останутся ли в "Днепр-1" арендованные игроки "Шахтера" Игнатенко и Пихаленок, по словам журналиста, уже вопрос.

То есть сейчас идет поиск. Есть интересные варианты достаточно известных фамилий, достаточно известных персонажей в украинском футболе, в свое время они зажигали здесь, и ярко. Новые лица, которые могут появиться в середине поля. Йовичевич очень активно работает на хорватском рынке - по тем молодым футболистам, которых знает. А он работал в загребском "Динамо" U-19 U-21 он сыграл против всех команд Хорватии, прекрасно знает тамошнюю молодежь, кто имеет потенциал, знает не только игровые, но и человеческие характеристики. И 2-3 новые футболисты зимой появятся. Будут готовить трансферы и на лето, чтобы в следующем сезоне бороться за еврокубки.