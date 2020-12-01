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Позиции для усиления и новые хорваты в Днепр-1. Цыганык анонсирует большие перемены
Йовичевич ищет
Журналист Игорь Цыганык заявил о намерении усиления "
Останутся ли в "Днепр-1" арендованные игроки "Шахтера" Игнатенко и Пихаленок, по словам журналиста, уже вопрос.
То есть сейчас идет поиск. Есть интересные варианты достаточно известных фамилий, достаточно известных персонажей в украинском футболе, в свое время они зажигали здесь, и ярко.
Новые лица, которые могут появиться в середине поля. Йовичевич очень активно работает на хорватском рынке - по тем молодым футболистам, которых знает. А он работал в загребском "Динамо" U-19 U-21 он сыграл против всех команд Хорватии, прекрасно знает тамошнюю молодежь, кто имеет потенциал, знает не только игровые, но и человеческие характеристики.
И 2-3 новые футболисты зимой появятся. Будут готовить трансферы и на лето, чтобы в следующем сезоне бороться за еврокубки.
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