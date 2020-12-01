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Алан Патрик убежден, что Шахтеру не удался матч с Днепром-1 по состоянию газона

Премьер-лига
(1 голосов)

Трава слишком высокая?

Алан Патрик убежден, что Шахтеру не удался матч с Днепром-1 по состоянию газона
Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" бразилец Алан Патрик высказался о победе над "Днепром-1" (1:0) в 11 туре УПЛ.

- Почему "Шахтер" сейчас так мало бьет по воротам?

- Думаю, некоторые проблемы из-за состояния поля. Это не давало развивать нашу игру. И большинство соперников закрываются в обороне. Когда 10 футболистов в штрафной - очень сложно раскрыть команду и найти свободные зоны. Должны искать альтернативу, чтобы добраться до ворот. Против "Днепра-1" мы это показали. Когда не получается одним образом, всегда должна быть альтернатива, чтобы победить.

- Какая психологическая атмосфера в команде?

- Если сравнивать с прошлым сезоном, конечно же, по-другому. Мы понимали, что будет сложнее. Команды гораздо лучше подготовлены. Мы сейчас переживаем очень непростой момент. Иногда победа уходит из наших рук.

Но мы должны быть сильными. Показывать, что мы все вместе, чтобы избежать таких ситуаций и продолжать побеждать. Опять выиграть чемпионат - наша главная цель.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Ютуб Шахтаря

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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
01.12.2020 в 11:20
Алан Патрик убежден, что Шахтеру не удался матч с Днепром-1 по состоянию Алана Патрика
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