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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера ноября
Проголосовать может каждый желающий
На звание лучшего игрока месяца претендуют Тарас Степаненко ("Шахтер"), Филипп Будковский ("Десна"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря"), Тете (Шахтер), Сергей Яворский ("Ворскла"), Анатолий Нуриев ("Минай") и Орест Костик ("Львов").
В голосовании на топ-наставника участвуют Руслан Костышин ("Колос"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Владимир Шаран ("Александрия") и Сергей Лавриненко ("Ингулец").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке
Голосование продлится до 13:00 пятницы 4 декабря.
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