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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера ноября

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера ноября
Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в ноябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Тарас Степаненко ("Шахтер"), Филипп Будковский ("Десна"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря"), Тете (Шахтер), Сергей Яворский ("Ворскла"), Анатолий Нуриев ("Минай") и Орест Костик ("Львов").

В голосовании на топ-наставника участвуют Руслан Костышин ("Колос"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Владимир Шаран ("Александрия") и Сергей Лавриненко ("Ингулец").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 4 декабря.

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В статье: Тарас Степаненко Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Сергей Яворский Руслан Костышин Юрий Максимов Владимир Шаран Филипп Будковский ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Колос (Ковалевка) Владислав Кочергин ФК Минай Беньямин Вербич Анатолий Нуриев Тете Орест Костик
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