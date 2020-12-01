УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера ноября

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в ноябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Тарас Степаненко ("Шахтер"), Филипп Будковский ("Десна"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря"), Тете (Шахтер), Сергей Яворский ("Ворскла"), Анатолий Нуриев ("Минай") и Орест Костик ("Львов").

В голосовании на топ-наставника участвуют Руслан Костышин ("Колос"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Владимир Шаран ("Александрия") и Сергей Лавриненко ("Ингулец").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 4 декабря.