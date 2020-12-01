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Буяльский на тренировке сломал ребро и выбыл до конца года

Премьер-лига
(1 голосов)

В столкновении с Гармашем

Буяльский на тренировке сломал ребро и выбыл до конца года
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который не вошел в заявку киевлян на матч 5-го тура ЛЧ с "Ювентусом", получил серьезную травму.

Как сообщает "Динамомания", на одной из недавних тренировок, после одного из стыков, у игрока был диагностирован перелом ребра.

Таким образом, в этом году Виталий на поле больше не выйдет.

При этом ранее была информация, что ребро динамовец травмировал в столкновении с Денисом Гармашем.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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Термит (Киев)
01.12.2020 в 18:10
Гармаш себе место в основе расчищает...
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Antolog (Одесса)
01.12.2020 в 18:12
Красавчик...) Улыбнул так, что чуть к Буяльскому не присоединился...)
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Antolog (Одесса)
01.12.2020 в 18:09
Жаль, один из светлых пятнышек нынешнего Динамо. Скорейшего возвращения на поле!
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Golfik25 (Киев)
01.12.2020 в 17:58
Просто цирк..нужно зачем друг друга ломать на тренях..
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