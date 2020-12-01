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Буяльский на тренировке сломал ребро и выбыл до конца года
В столкновении с Гармашем
Хавбек "
Как сообщает "Динамомания", на одной из недавних тренировок, после одного из стыков, у игрока был диагностирован перелом ребра.
Таким образом, в этом году Виталий на поле больше не выйдет.
При этом ранее была информация, что ребро динамовец травмировал в столкновении с Денисом Гармашем.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (4)
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Термит (Киев)
01.12.2020 в 18:10
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Antolog (Одесса)
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Antolog (Одесса)
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Golfik25 (Киев)
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