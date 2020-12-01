Буяльский на тренировке сломал ребро и выбыл до конца года

Хавбек " Динамо " Виталий Буяльский, который не вошел в заявку киевлян на матч 5-го тура ЛЧ с "Ювентусом", получил серьезную травму.

Как сообщает "Динамомания", на одной из недавних тренировок, после одного из стыков, у игрока был диагностирован перелом ребра.

Таким образом, в этом году Виталий на поле больше не выйдет.

При этом ранее была информация, что ребро динамовец травмировал в столкновении с Денисом Гармашем.