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Монзуль - ТОП? UA-Футбол проводит опрос

Премьер-лига
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Монзуль - ТОП? UA-Футбол проводит опрос
Новина українською

Сегодня стала известно, что арбитр из Украины получил назначение на матч группового этапа Лиги Европы. Этим достижением может похвастаться харьковчанка Екатерина Монзуль.

Тема Монзуль одна из самых дискуссионных в украинском спорте. Поэтому мы решили поинтересоваться мнением читателей: Екатерина Монзуль - лучший украинский арбитр прямо сейчас?

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В статье: опрос Екатерина Монзуль
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