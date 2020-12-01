Монзуль - ТОП? UA-Футбол проводит опрос

Сегодня стала известно, что арбитр из Украины получил назначение на матч группового этапа Лиги Европы . Этим достижением может похвастаться харьковчанка Екатерина Монзуль.

Тема Монзуль одна из самых дискуссионных в украинском спорте. Поэтому мы решили поинтересоваться мнением читателей: Екатерина Монзуль - лучший украинский арбитр прямо сейчас?

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