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Монзуль рассудит Десну и Ворсклу и другие судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ
ВАР будет задействован в 3-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 12-го тура
Главными арбитрами на матчах 12-го тура будут работать:
5 декабря, суббота
"Львов" – "Ингулец" – Ярослав Козык (Мукачево)
"Шахтер" – "Минай" – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Виталий Романов
"Мариуполь" – "Динамо" – Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр ВАР – Денис Шурман
6 декабря, воскресенье
"Олимпик" – "Рух" – Николай Балакин (Киевская область)
"Заря" – "Днепр-1" – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр ВАР – Евгений Арановский
"Десна" – "Ворскла" – Екатерина Монзуль (Харьков)
"Колос" – "Александрия" – Юрий Можаровский (Львов)
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