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Монзуль рассудит Десну и Ворсклу и другие судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован в 3-х матчах тура

Монзуль рассудит Десну и Ворсклу и другие судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ
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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 12-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 12-го тура будут работать:

5 декабря, суббота

"Львов" – "Ингулец" – Ярослав Козык (Мукачево)

"Шахтер" – "Минай" – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Виталий Романов

"Мариуполь" – "Динамо" – Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр ВАР – Денис Шурман

6 декабря, воскресенье

"Олимпик" – "Рух" – Николай Балакин (Киевская область)

"Заря" – "Днепр-1" – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр ВАР – Евгений Арановский

"Десна" – "Ворскла" – Екатерина Монзуль (Харьков)

"Колос" – "Александрия" – Юрий Можаровский (Львов)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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