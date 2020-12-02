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Дентиньо зимой покинет Шахтер - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

из-за жены

Дентиньо зимой покинет Шахтер - СМИ
Новина українською

Бразильский легионер Дентиньо зимой покинет "Шахтер" по взаимному согласию с клубом, сообщает ТаТоТаке.

31-летний легионер недоволен тем, что он постоянно находится на скамейке запасных. С другой стороны его жена больше не хочет жить в Украине.

Семья намерена вернуться в Бразилию. Вопрос о новом клубе Дентиньо пока открыт.

Напомним, что атакующий игрок Дентиньо играет за "Шахтер" с июля 2011 года.

На его счету 26 голов и 13 ассистов в 175 матчах. Тransfermarkt оценивает его услуги в миллион евро.

Контракт с бразильцем рассчитан до лета 2021 года.

Ранее в СМИ говорили, что Дентиньо кроме функций игрока в "Шахтере" еще и помогает бразильским новичкам донецкого клуба с бытом в Украине.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
02.12.2020 в 14:04
Ээээ, а вдруг через год опять Реал попадется, кто будет забивать?
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Динамо-машина (Киев)
02.12.2020 в 13:23
Пусть валит на×ер отсда, а жена его в первую очередь! Его обезьянкам язык показали, так они обиделись)))
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+1
-5
absurdlight (Kiev)
02.12.2020 в 14:26
Мужик, это жестоко!
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