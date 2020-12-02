Дентиньо зимой покинет Шахтер - СМИ

Бразильский легионер Дентиньо зимой покинет " Шахтер " по взаимному согласию с клубом, сообщает ТаТоТаке.

31-летний легионер недоволен тем, что он постоянно находится на скамейке запасных. С другой стороны его жена больше не хочет жить в Украине.

Семья намерена вернуться в Бразилию. Вопрос о новом клубе Дентиньо пока открыт.

Напомним, что атакующий игрок Дентиньо играет за "Шахтер" с июля 2011 года.

На его счету 26 голов и 13 ассистов в 175 матчах. Тransfermarkt оценивает его услуги в миллион евро.

Контракт с бразильцем рассчитан до лета 2021 года.

Ранее в СМИ говорили, что Дентиньо кроме функций игрока в "Шахтере" еще и помогает бразильским новичкам донецкого клуба с бытом в Украине.