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Дентиньо зимой покинет Шахтер - СМИ
из-за жены
Бразильский легионер Дентиньо зимой покинет "
31-летний легионер недоволен тем, что он постоянно находится на скамейке запасных. С другой стороны его жена больше не хочет жить в Украине.
Семья намерена вернуться в Бразилию. Вопрос о новом клубе Дентиньо пока открыт.
Напомним, что атакующий игрок Дентиньо играет за "Шахтер" с июля 2011 года.
На его счету 26 голов и 13 ассистов в 175 матчах. Тransfermarkt оценивает его услуги в миллион евро.
Контракт с бразильцем рассчитан до лета 2021 года.
Ранее в СМИ говорили, что Дентиньо кроме функций игрока в "Шахтере" еще и помогает бразильским новичкам донецкого клуба с бытом в Украине.
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