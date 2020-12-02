Определен лучший арбитр одиннадцатого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 11-го тура раздельным решением лучшим был признан Евгений Арановский. Он работал на матче "Львов" - "Мариуполь" (1:3), показал шесть желтых карточек и одну прямую красную. Пенальти не назначал.