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Определен лучший арбитр одиннадцатого тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Второе в сезоне признание для этого рефери

Определен лучший арбитр одиннадцатого тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 11-го тура раздельным решением лучшим был признан Евгений Арановский. Он работал на матче "Львов" - "Мариуполь" (1:3), показал шесть желтых карточек и одну прямую красную. Пенальти не назначал.

Для Евгения Арановского это второе подобное признание в текущем сезоне. Ранее он признавался лучшим по итогам 2-го тура. Кроме этого, лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур ), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й тур).

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В статье: Евгений Арановский лучший арбитр тура
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