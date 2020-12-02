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Колос подписал защитника молодежной сборной Словении
Матея Ром перебрался в УПЛ
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В клуб из Ковалевки футболист перешел на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года. Выступать в новой команде защитник будет по №2.
"Колос" уже дозаявил игрока на нынешний сезон и Ром даже сыграл за команду в матче 1/8 финала Кубка Украины
В прошедшем сезоне Ром выступал за словенский "Домжале" и хорватский "Интер" Запрешич. За молодёжную сборную Словении провел 9 матчей.
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Источник:ФК Колос
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