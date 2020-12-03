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После первого тайма Миколенко обменялся футболками с Федерико Кьезой
Подружились
Защитник левого фланга киевского "
Первым свою футболку снял игрок итальянской команды. Очевидно, как раз он и предложил такой обмен.
В поединке Миколенко и Кьеза играли друг против друга на фланге и часто оказывались в эпицентре событий. Так в одном из эпизодов Миколенко эффектно обошел Кьезу, а уже через мгновение Федерико догнал Виталия и отобрал у него мяч.
Итальянец отличился в воротах киевской команды, для него это был первый гол за "Ювентус".
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