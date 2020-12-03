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После первого тайма Миколенко обменялся футболками с Федерико Кьезой

Премьер-лига
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После первого тайма Миколенко обменялся футболками с Федерико Кьезой
Новина українською

Защитник левого фланга киевского "Динамо" Виталий Миколенко и нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза обменялись футболками после первого тайма матча Лиги чемпионов, в котором киевляне проиграли 0:3.

Первым свою футболку снял игрок итальянской команды. Очевидно, как раз он и предложил такой обмен.

В поединке Миколенко и Кьеза играли друг против друга на фланге и часто оказывались в эпицентре событий. Так в одном из эпизодов Миколенко эффектно обошел Кьезу, а уже через мгновение Федерико догнал Виталия и отобрал у него мяч.

Итальянец отличился в воротах киевской команды, для него это был первый гол за "Ювентус".

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В статье: Федерико Кьеза Виталий Миколенко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
03.12.2020 в 12:58
Первый снял - это не означает, что предложил.)))
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