У него доброе сердце. Тете высказался о друге из Шахтера

Атакующий полузащитник правого фланга " Шахтера " Тете рассказал о дружбе бразильцев в команде.

Человек, с которым я здесь больше общаюсь, которой больше всех доверяю - это Дентиньо.

Он мне очень помогает. Он выступал за "Коринтианс", выигрывал с командой титулы. Также у него длинная история с "Шахтером", он играл здесь много лет.

Он старше меня и очень помогает. У него доброе сердце, - цитирует Тете Marca.