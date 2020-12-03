Премьер-лига
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У него доброе сердце. Тете высказался о друге из Шахтера
С которым общается больше всего
Атакующий полузащитник правого фланга "
Человек, с которым я здесь больше общаюсь, которой больше всех доверяю - это Дентиньо.
Он мне очень помогает. Он выступал за "Коринтианс", выигрывал с командой титулы. Также у него длинная история с "Шахтером", он играл здесь много лет.
Он старше меня и очень помогает. У него доброе сердце, - цитирует Тете Marca.
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