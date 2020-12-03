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У него доброе сердце. Тете высказался о друге из Шахтера

Премьер-лига
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С которым общается больше всего

У него доброе сердце. Тете высказался о друге из Шахтера
Новина українською

Атакующий полузащитник правого фланга "Шахтера" Тете рассказал о дружбе бразильцев в команде.

Человек, с которым я здесь больше общаюсь, которой больше всех доверяю - это Дентиньо.

Он мне очень помогает. Он выступал за "Коринтианс", выигрывал с командой титулы. Также у него длинная история с "Шахтером", он играл здесь много лет.

Он старше меня и очень помогает. У него доброе сердце, - цитирует Тете Marca.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Тете Коринтианс (Сан-Паулу)
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