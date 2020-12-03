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Дентиньо: У меня еще восемь месяцев контракта с Шахтером, мне поступает много предложений
Бразилец не исключает, что вернется в Коринтианс
31-летний хавбек "
"У меня большая привязанность к "Коринтиансу", ведь именно этот клуб дал мне путевку в большой футбол.
У меня еще восемь месяцев контракта с "Шахтером", мне поступает много предложений, я очень рад этому.
"Коринтианс" – это вариант, так как меня любят и клуб, и болельщики. Я до сих пор остаюсь лучшим бомбардиром клуба в XXI веке и очень горжусь этим. Также я являюсь автором 10 000 гола "Коринтианса".
Это один из вариантов продолжения карьеры. Я должен подумать со своей семьей о будущем", – сказал Дентиньо.
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