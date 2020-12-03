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Дентиньо:  У меня еще восемь месяцев контракта с Шахтером, мне поступает много предложений

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец не исключает, что вернется в Коринтианс

Дентиньо:  У меня еще восемь месяцев контракта с Шахтером, мне поступает много предложений
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31-летний хавбек "Шахтера" Дентиньо порассуждал о своем будущем.

"У меня большая привязанность к "Коринтиансу", ведь именно этот клуб дал мне путевку в большой футбол.

У меня еще восемь месяцев контракта с "Шахтером", мне поступает много предложений, я очень рад этому.

"Коринтианс" – это вариант, так как меня любят и клуб, и болельщики. Я до сих пор остаюсь лучшим бомбардиром клуба в XXI веке и очень горжусь этим. Также я являюсь автором 10 000 гола "Коринтианса".

Это один из вариантов продолжения карьеры. Я должен подумать со своей семьей о будущем", – сказал Дентиньо.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
Globo

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