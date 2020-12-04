Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паст: Если ВАР отматывает эпизод на минуту-две назад, то это уже футзал или хоккей
У голкипера Десны от ВАР противоречивые впечатления
После игры с "Колосом" (1:1) основной вратарь "
- После прошлого тура, и, в частности, не засчитанного гола Конопли в матче с "Колос", все снова обсуждают вопрос ВАР. Вроде эта система вводилась, чтобы в украинском футболе было меньше противоречивых решений. Но кажется, что это не всегда так... Вам, как футболисту, спокойнее на матчах где ВАР работается, чем где его нет?
- Противоречивые чувства. Именно по этому матчу: видели, что Фима Конопля забил гол... Не знаю как все это трактуют: отмотали на минуту-две назад, увидели игру рукой Имерекова... Конечно, это уже не футбол, а футзал или хоккей... Лучше, когда динамика игры сохраняется. Хотя пенальти "Колоса" мы тоже били после ВАР... Поэтому сложно ответить однозначно...
- Ничья с "Колосом" - удовлетворительный или плохой результат?
- Судя по игре, мне кажется, мы должны были побеждать. Контролировали мяч, контролировали ход игры... Было много моментов, но не слишком получилось реализовать.
- Впереди "Ворскла", команда, которая забила 16 мячей в текущем чемпионате. Знаете лично кого-то из игроков группы атаки полтавчан и от кого ждете наибольшей опасности?
- Не сказал бы, что хорошо кого-то знаю, поэтому не стал бы кого-то выделять. Вижу, что у "Ворсклы" пояявляется командный дух. За счет командных действий они играют и добиваются такого результата.
- Чего ждать черниговским болельщикам от матча "Десна" - "Ворскла"?
- Только победу. Долго играем без болельщиков, успели за ними соскучиться. Поэтому хотим поднять им настроение.
Популярное сейчас
- Повтор финала Евро-2012. Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций
- Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги чемпионов от SofaScore
- Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Центрбэк Динамо: Луческу сказал, что два из трех голов в наши ворота - мои
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын