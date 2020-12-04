Паст: Если ВАР отматывает эпизод на минуту-две назад, то это уже футзал или хоккей

После игры с "Колосом" (1:1) основной вратарь " Десны " Евгений Паст оценил работу ВАР и оценил ближайшего соперника - полтавскую "Ворсклу".

- После прошлого тура, и, в частности, не засчитанного гола Конопли в матче с "Колос", все снова обсуждают вопрос ВАР. Вроде эта система вводилась, чтобы в украинском футболе было меньше противоречивых решений. Но кажется, что это не всегда так... Вам, как футболисту, спокойнее на матчах где ВАР работается, чем где его нет?

- Противоречивые чувства. Именно по этому матчу: видели, что Фима Конопля забил гол... Не знаю как все это трактуют: отмотали на минуту-две назад, увидели игру рукой Имерекова... Конечно, это уже не футбол, а футзал или хоккей... Лучше, когда динамика игры сохраняется. Хотя пенальти "Колоса" мы тоже били после ВАР... Поэтому сложно ответить однозначно...

- Ничья с "Колосом" - удовлетворительный или плохой результат?

- Судя по игре, мне кажется, мы должны были побеждать. Контролировали мяч, контролировали ход игры... Было много моментов, но не слишком получилось реализовать.

- Впереди "Ворскла", команда, которая забила 16 мячей в текущем чемпионате. Знаете лично кого-то из игроков группы атаки полтавчан и от кого ждете наибольшей опасности?

- Не сказал бы, что хорошо кого-то знаю, поэтому не стал бы кого-то выделять. Вижу, что у "Ворсклы" пояявляется командный дух. За счет командных действий они играют и добиваются такого результата.

- Чего ждать черниговским болельщикам от матча "Десна" - "Ворскла"?

- Только победу. Долго играем без болельщиков, успели за ними соскучиться. Поэтому хотим поднять им настроение.