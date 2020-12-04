Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ

Игроки основы киевского " Динамо " получили 150 000 евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов, за эти деньги были уплачены налоги, сообщает ТаТоТаке.

Притом зарплаты молодых футболистов, выступающих в основе, не очень высокие.

У Забарного до этого сезона зарплата была 2000 евро, сейчас - 7-8 000, - привел пример ведущий Михаил Спиваковский.

С Шапаренко и Миколенко, по его словам, соглашения продолжены, условия стали немного лучше, чем были.