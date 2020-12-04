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Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ

Премьер-лига
(3 голосов)

Финансовые дела киевлян

Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
Новина українською

Игроки основы киевского "Динамо" получили 150 000 евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов, за эти деньги были уплачены налоги, сообщает ТаТоТаке.

Притом зарплаты молодых футболистов, выступающих в основе, не очень высокие.

У Забарного до этого сезона зарплата была 2000 евро, сейчас - 7-8 000, - привел пример ведущий Михаил Спиваковский.

С Шапаренко и Миколенко, по его словам, соглашения продолжены, условия стали немного лучше, чем были.

А Луческу был одним из тех людей, которые просили обеспечить лучшие условия для своих игроков.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виталий Миколенко ТаТоТаке Илья Забарный
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 13:02
По сколько...)) Думаю чергова качка від істочніка.
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FC Energy (Новая Каховка)
04.12.2020 в 13:11
Может ты нам правду поведаешь? Или кроме желчи ни на что не способен?
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