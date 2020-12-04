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Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
Финансовые дела киевлян
Игроки основы киевского "
Притом зарплаты молодых футболистов, выступающих в основе, не очень высокие.
У Забарного до этого сезона зарплата была 2000 евро, сейчас - 7-8 000, - привел пример ведущий Михаил Спиваковский.
С Шапаренко и Миколенко, по его словам, соглашения продолжены, условия стали немного лучше, чем были.
А Луческу был одним из тех людей, которые просили обеспечить лучшие условия для своих игроков.
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