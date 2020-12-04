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Игрок Зари стал первым представителем Ирана, который забил за украинский клуб в еврокубках
Больше всего легионеров из разных стран - в "Динамо"
В матче с "Лестером" (1:0) впервые отличился взятием ворот в еврокубках 19-й летний иранский форвард
Он стал представителем 35-й страны дальнего зарубежья, в том числе 1-й - из Азии, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.
Представители 12 государств открывали голевой счет в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и донецком «Металлурге», 3 - в «Металлисте» и запорожском «Металлурге», первый «Ворскле», "Зари" и "Карпатах".
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Источник:sport.ua
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