Игрок Зари стал первым представителем Ирана, который забил за украинский клуб в еврокубках

В матче с "Лестером" (1:0) впервые отличился взятием ворот в еврокубках 19-й летний иранский форвард луганчан Аллахьяр Сайядманеш.

Он стал представителем 35-й страны дальнего зарубежья, в том числе 1-й - из Азии, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.

Представители 12 государств открывали голевой счет в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и донецком «Металлурге», 3 - в «Металлисте» и запорожском «Металлурге», первый «Ворскле», "Зари" и "Карпатах".