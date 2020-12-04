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Я бы его не отпускал. Ассистент Луческу выделил в составе Динамо нападающего Супрягу

Премьер-лига
(2 голосов)

А что скажет Луч?

Я бы его не отпускал. Ассистент Луческу выделил в составе Динамо нападающего Супрягу
Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" аргентинец Диего Лонго поделился мнением о молодом нападающем Владиславе Супряге.

Супряга потенциально очень сильный игрок. Он любит атакующее пространство, он сильный и видит цель.

Он напоминает мне по характеристикам Шеву, но он молодой, ему нужно доверие и много работы.

Он перешел в команду, где постоянно играет, есть доверие тренера. Я бы его не отпускал, - цитирует тренера Fantacalcio.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Супряга Диего Лонго
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
04.12.2020 в 14:22
пока это все как чемодан без ручки и выбросить жалко и нести не удобно
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0
-3
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ascent (Луксор)
04.12.2020 в 14:18
Набить цену и продать...
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 14:16
А я б відпустив, тим быльше, що ціна на нього падає. Навряд чи він буде прогресувати.
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0
-2


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