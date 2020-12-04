Я бы его не отпускал. Ассистент Луческу выделил в составе Динамо нападающего Супрягу

Ассистент главного тренера " Динамо " аргентинец Диего Лонго поделился мнением о молодом нападающем Владиславе Супряге.

Супряга потенциально очень сильный игрок. Он любит атакующее пространство, он сильный и видит цель.

Он напоминает мне по характеристикам Шеву, но он молодой, ему нужно доверие и много работы.

Он перешел в команду, где постоянно играет, есть доверие тренера. Я бы его не отпускал, - цитирует тренера Fantacalcio.