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Я бы его не отпускал. Ассистент Луческу выделил в составе Динамо нападающего Супрягу
А что скажет Луч?
Ассистент главного тренера "
Супряга потенциально очень сильный игрок. Он любит атакующее пространство, он сильный и видит цель.
Он напоминает мне по характеристикам Шеву, но он молодой, ему нужно доверие и много работы.
Он перешел в команду, где постоянно играет, есть доверие тренера. Я бы его не отпускал, - цитирует тренера Fantacalcio.
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
04.12.2020 в 14:22
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ascent (Луксор)
04.12.2020 в 14:18
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 14:16
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