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Шахтер – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Минаем".

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Один из лидеров первенства примет одного из аутсайдеров. Или же команда Кобина докажет, что ее лучше зачислять в ряд середняков? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 5 декабря – в 16:55 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Украинская Премьер-лига ФК Минай Минай Трансляция Аудио онлайн стрим
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