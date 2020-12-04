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Шахтер – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Минаем".
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Один из лидеров первенства примет одного из аутсайдеров. Или же команда Кобина докажет, что ее лучше зачислять в ряд середняков? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 5 декабря – в 16:55 по киевскому времени.
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