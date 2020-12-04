Луиш Каштру спрогнозировал тактику Миная в матче с Шахтером

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру в интервью рассказал о подготовке команды к игре с "Минаем".

- Мистер, вы неоднократно отмечали, что главная проблема - психология. Как настроить игроков после победы над "Реалом" на матч с "Минаем", соперником, находящимся внизу турнирной таблицы?

- Психологическая составляющая - это не проблема футбола или команд, а проблема мира. Вы прекрасно знаете, через что мы проходим сейчас. Нестабильность велика. Как мотивировать футболистов? Мы - профессионалы и стремимся всегда побеждать. Кто хочет всегда выигрывать, непременно будет мотивирован это сделать. Лишь иногда условия такие плохие, что это дается сложно. Однако наш приоритет знают все: стать чемпионами Украины. Поэтому каждый матч чемпионата для нас как финальная игра - так мы подходим ко всем поединкам, и к субботнему с "Минаем" в том числе.

Мы стремимся победить, как обычно, уважая соперника. Мы не смотрим, из второго дивизиона он или несколько лет назад был чемпионом - без разницы, уважение есть всегда. Мы серьезно относимся к своему делу. Нас могут обвинять, что порой мы не слишком готовы психологически или физически, что мы устали, все что угодно, но одно нельзя поставить под сомнение - нашу искренность в работе. Мы всегда полностью отдаемся футболу и очень настроены. Иногда, как и у любого, не получается лучше, но такова наша жизнь, все мы - люди. Мы стремимся одержать победу и настроены на нее.

- Верите ли вы в то, что победа над "Реалом" придаст уверенности команде и зарядит дополнительной энергией на ближайшие три матча?

- Я верю в то, что мы должны всегда иметь огромное желание побеждать. Верю в то, что, когда у нас становится больше игроков, когда больше времени мы можем работать вместе, все улучшается. Ближайшие матчи я рассматриваю в такой перспективе. Именно сейчас смотрю на один предстоящий поединок с "Минаем", ведь всегда иду пошагово. Думаю, да, на поле будет хорошая энергия. И при этом нам будет противостоять также энергичная команда. Впереди интересная игра, и мы постараемся сделать все, чтобы победить.

- Могли бы дать краткую характеристику "Минаю"? И какова кадровая ситуация в "Шахтере"?

- Вы прекрасно знаете, что чаще всего команды создают нам много трудностей, закрывшись в обороне и быстро выходя в контратаки. Думаю, так и произойдет. В чемпионате мы привыкли к таким соперников. Что касается кадров: Мораес, Корниенко, Исмаили, Коноплянка травмированы. Вьюнник только сейчас присоединился к коллективу. Кривцов, Хочолава, Тайсон ...Всегда есть трудности с тем, чтобы сформировать состав. В любом случае, к сожалению, мы уже привыкли. И все, кто готовится к игре, работают с большим желанием выступить хорошо! Мы не должны забывать, что у нас два дня назад был матч. Сложнейший календарь, но я думаю, что мы покажем себя хорошо.