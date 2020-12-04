Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги между "Мариуполем" и киевским "Динамо".

Крепкие "азовцы" примут в своих домашних стенах лидера турнирной таблицы. Сумеют ли они навязать бой подопечным Луческу? В каком психологическом состоянии сейчас находятся киевляне? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 5 декабря – в 19:25 по киевскому времени.