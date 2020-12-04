  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги между "Мариуполем" и киевским "Динамо".

Читайте такжеАдекватность Шахтера, безыдейность Реала, обреченность Динамо и класс Юве. Аудиомнение #58
Читайте такжеДинамо не уровень ЛЧ, Шахтер круче Реала. Видеоподкаст Халат Милевского #9

Крепкие "азовцы" примут в своих домашних стенах лидера турнирной таблицы. Сумеют ли они навязать бой подопечным Луческу? В каком психологическом состоянии сейчас находятся киевляне? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 5 декабря – в 19:25 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) УПЛ Украинская Премьер-лига Мариуполь Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...