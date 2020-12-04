В СК Днепр обнаружено 20 случаев заражения коронавирусом накануне матча с Зарей

По информации FCDNIPRO.COM, инфекция Covid-19 была обнаружена и в Днепр-1. На сегодняшний день около 20-ти человек имеют положительный тест.

Пока не ясно, кто из игроков сможет помочь своей команде в предстоящем матче с Зарей, но УПЛ отказалась переносить матч.

В ноябре уже были зафиксированы случаи коронавируса в СК "Днепр-1". Болели главный тренер Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.