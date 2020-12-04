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В СК Днепр обнаружено 20 случаев заражения коронавирусом накануне матча с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится

В СК Днепр обнаружено 20 случаев заражения коронавирусом накануне матча с Зарей
Новина українською

По информации FCDNIPRO.COM, инфекция Covid-19 была обнаружена и в Днепр-1. На сегодняшний день около 20-ти человек имеют положительный тест.

Пока не ясно, кто из игроков сможет помочь своей команде в предстоящем матче с Зарей, но УПЛ отказалась переносить матч.

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В ноябре уже были зафиксированы случаи коронавируса в СК "Днепр-1". Болели главный тренер Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
04.12.2020 в 16:17
Матч состоится?? Понятно: Днепр -это не Динама.:(
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+1
0
Golfik25 (Киев)
04.12.2020 в 16:26
И не шлюхтер сепарный
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0
-1
football_soccer (Украина)
04.12.2020 в 16:16
ээ, как бы, новость то хитро как подана. 20 случаев, случаев, но не футболистов. )) Это может быть и часть тренерского состава, доктор, массажист , игроки резерва. 20 случаев это же не значит, что заболело именно 20 игроков основы. )))
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2020 в 16:13
с олимпиком не сыграли, теперь с минусодин. Когда доигрывать-то
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:53
Ідіоти, перенесіть матч на квітень, там вже усі наші клуби 100% повилітають з ЄК.
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0
-2


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