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В СК Днепр обнаружено 20 случаев заражения коронавирусом накануне матча с Зарей
Матч состоится
По информации FCDNIPRO.COM, инфекция Covid-19 была обнаружена и в Днепр-1. На сегодняшний день около 20-ти человек имеют положительный тест.
Пока не ясно, кто из игроков сможет помочь своей команде в предстоящем матче с Зарей, но УПЛ отказалась переносить матч.
В ноябре уже были зафиксированы случаи коронавируса в СК "Днепр-1". Болели главный тренер Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.
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Комментарии (5)
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Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
04.12.2020 в 16:17
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Golfik25 (Киев)
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football_soccer (Украина)
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