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Смена клуба может пойти на пользу. Александр Севидов высказался о будущем Коваленко

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока он нестабилен

Смена клуба может пойти на пользу. Александр Севидов высказался о будущем Коваленко
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, в подкасте "Халат Милевского", поделился своим мнением о текущей карьере Виктора Коваленко.

"Сколько Коваленко лет? 24? Фати молодой, Гринвуд молодой, а Коваленко уже должен показывать "товар лицом", самый продающийся возраст сейчас у него.

Может быть, смена обстановки пойдет ему на пользу. Может быть, ему нужно покинуть зону комфорта и сделать вызов самому себе. Может это заставит его работать с другими усилями.

Возможно, "Шахтер" просто не его команда. Не все хорошие футболисты должны играть в "Шахтере". Просто мы почему-то так решили, что если он выпускник донецкой академии, то обязан играть именно в "Шахтере".

На мой взгляд, ему может и лучше перейти в другой европейский клуб и там для поставить цель и выйти на другой уровень. Например, поставить цель стать игроком основного состава сборной.

Никто не оспаривает, что он талантливый футболист, никто даже не спорит. Пойти по пути Малиновского? Почему бы и нет", - подытожил Александр Севидов.

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Отметим, что контракт полузащитника с "Шахтером" заканчивается летом следующего года.

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В статье: Александр Севидов Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 17:56
Ні не можна його віддавати, він значно талановитіший за Блохіна та Шеви.
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+1
-1
aleks68
04.12.2020 в 18:20
такой же как и "звезда"цыганков
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0
-3
Alex-696 (Немирів)
04.12.2020 в 18:23
Та куди вже, вітя к. ого го, а Циганков ще не доріс до голденбоя))) цеж вітьок кавалєнка дубль сербам поклав, іспанцям забивав...
+1
-1


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