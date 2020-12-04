Смена клуба может пойти на пользу. Александр Севидов высказался о будущем Коваленко

Известный украинский тренер Александр Севидов, в подкасте "Халат Милевского" , поделился своим мнением о текущей карьере Виктора Коваленко.

"Сколько Коваленко лет? 24? Фати молодой, Гринвуд молодой, а Коваленко уже должен показывать "товар лицом", самый продающийся возраст сейчас у него.

Может быть, смена обстановки пойдет ему на пользу. Может быть, ему нужно покинуть зону комфорта и сделать вызов самому себе. Может это заставит его работать с другими усилями.

Возможно, "Шахтер" просто не его команда. Не все хорошие футболисты должны играть в "Шахтере". Просто мы почему-то так решили, что если он выпускник донецкой академии, то обязан играть именно в "Шахтере".

На мой взгляд, ему может и лучше перейти в другой европейский клуб и там для поставить цель и выйти на другой уровень. Например, поставить цель стать игроком основного состава сборной.

Никто не оспаривает, что он талантливый футболист, никто даже не спорит. Пойти по пути Малиновского? Почему бы и нет", - подытожил Александр Севидов.

Отметим, что контракт полузащитника с "Шахтером" заканчивается летом следующего года.