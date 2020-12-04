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КДК наказал игроков Мариуполя, Днепра-1 и Ворсклы двухматчевыми дисквалификациями

Премьер-лига
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За прямые красные карточки

КДК наказал игроков Мариуполя, Днепра-1 и Ворсклы двухматчевыми дисквалификациями
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решения по поводу красных карточек в двух последних турах УПЛ.

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане, который был удален за фол против игрока "Динамо" Богдана Леднева получил дисквалификацию на 2 матча. Такое же наказание получил полузащитник "Мариуполя" Максим Чех за удаление в поединке с ФК "Львов".

На два матча дисквалифицирован форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко, который был удален в матче 10-го утра с "Минаем". Кроме того, Хобленко получил один матч условной дисквалификации.

Таким образом, Кане пропустит матчи с "Десной" и "Минаем", Чех - с "Динамо" и "Десной", а Хобленко, так как уже пропустил один матч (с "Шахтером"), отсидит поединок с "Зарей".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Алексей Хобленко СК Днепр-1 Ибрахим Кане Максим Чех
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Источник:
УАФ

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