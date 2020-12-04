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Цыганков признан лучшим игроком Динамо в ноябре
Он обошел Шапаренко, Нещерета, Вербича и Гармаша
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Среди претендентов было 5 игроков, а большинство голосов (42%) набрал Виктор Цыганков.
Он обошел Николая Шапаренко и Руслана Нещерета (по 20%), а также Беньямина Вербича (11%) и Дениса Гармаша (7%).
Напомним, что Цыганков в составе киевлян в ноябре провел 4 матча, в которых забил 2 гола.
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Источник:ФК Динамо
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Kolibri (Киевоград)
04.12.2020 в 18:55
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