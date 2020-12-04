Цыганков признан лучшим игроком Динамо в ноябре

" Динамо " подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в ноябре.

Среди претендентов было 5 игроков, а большинство голосов (42%) набрал Виктор Цыганков.

Он обошел Николая Шапаренко и Руслана Нещерета (по 20%), а также Беньямина Вербича (11%) и Дениса Гармаша (7%).

Напомним, что Цыганков в составе киевлян в ноябре провел 4 матча, в которых забил 2 гола.