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Цыганков признан лучшим игроком Динамо в ноябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Он обошел Шапаренко, Нещерета, Вербича и Гармаша

Цыганков признан лучшим игроком Динамо в ноябре
Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в ноябре.

Среди претендентов было 5 игроков, а большинство голосов (42%) набрал Виктор Цыганков.

Он обошел Николая Шапаренко и Руслана Нещерета (по 20%), а также Беньямина Вербича (11%) и Дениса Гармаша (7%).

Напомним, что Цыганков в составе киевлян в ноябре провел 4 матча, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
04.12.2020 в 18:55
Он просто лучший в этом Динамо!
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