Чемпионат U-21. Динамо разгромило Мариуполь, Клейтон забил первый гол за молодежку киевлян

В 12-м туре молодежного первенства Украины " Динамо " сыграло в Киеве условно выездной матч с "Мариуполем".

Борьбы в матче не получилось – киевляне разгромили соперника со счетом 5:1.

Отметим, что свой первый гол в составе киевской молодежки забил бразилец Клейтон – он вышел в стартовом составе и забил на 18-й минуте, сделав счет 2:0.

Также в составе киевлян были замечены Цитаишвили, Шабанов и Белуце.

Гол Клейтона:

"Мариуполь" - "Динамо" 1:5

Голы: Байдал (86, с пен.) – Ванат (8, 42), Клейтон (18), Надольский (34), Билошевский (65)

"Мариуполь": 1. Поспелов (к), 17. Спивак (19. Поталов, 90), 27. Мамросенко 4. Романюк, 21. Прокопчук, 14. Кошкош (54. Дмитриев, 66), 8. Выскребенцев, 79. Кулиев (22. Плакса, 46), 11. Кожевников (34. Панченко, 85), 31. Байдал, 30. Трофимюк (9. Литюк, 46).

"Динамо": 35. Нещерет, 3. Боль, 7. Надольский (16. Сухоручко, 68), 8. Клейтон (18. Н.Волошин, 46), 10. Ванат, 14. Цитаишвили (11. Шулянский, 61), 19. Вивчаренко, 20. Бражко (к), 22. Скорко, 23. Шабанов (6. Бодня, 46), 24. Белуце (17 Билошевский, 46).