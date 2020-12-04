  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный инсайд от Александра Денисова

Источник: Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился инсайдом касаемо возможного возвращения Евгения Красникова в "Динамо", который покинул пост вице-президента киевского клуба прошлым летом.

"Мы прекрасно знаем любовь Мирчи Луческу к латиноамериканским футболистам. По имеющиеся у меня информации, Игорь Суркис сейчас ведет переговоры с Евгением Красниковым, который прекрасно знает латиноамериканский трансферный рынок. Президент "Динамо" хочет снова посотрудничать с ним, но не так как это было ранее, а сессионно.

Поэтому, вполне вероятно, что свежая кровь для "Динамо" в зимнее межсезонье будет из Латинской Америки. Такая вероятность существует уже не на уровне домыслов, а на уровне переговоров с человеком, который может с этим помочь", - сказал Денисов.

Напомним, что сейчас Красников занимается развитием харьковского "Металла", владельцем которого он и является.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Александр Денисов Динамо (Киев) Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
04.12.2020 в 19:18
Нужен игрок плана Фернандиньо и хороший форвард
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.12.2020 в 19:14
Хочу, не хочу..... Верняк не вернётся!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...