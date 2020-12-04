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Источник: Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо
Интересный инсайд от Александра Денисова
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился инсайдом касаемо возможного возвращения Евгения Красникова в "
"Мы прекрасно знаем любовь Мирчи Луческу к латиноамериканским футболистам. По имеющиеся у меня информации, Игорь Суркис сейчас ведет переговоры с Евгением Красниковым, который прекрасно знает латиноамериканский трансферный рынок. Президент "Динамо" хочет снова посотрудничать с ним, но не так как это было ранее, а сессионно.
Поэтому, вполне вероятно, что свежая кровь для "Динамо" в зимнее межсезонье будет из Латинской Америки. Такая вероятность существует уже не на уровне домыслов, а на уровне переговоров с человеком, который может с этим помочь", - сказал Денисов.
Напомним, что сейчас Красников
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