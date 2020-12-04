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Селезнев: Йовичевич говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен

Премьер-лига
(1 голосов)

Селезнев рассказал о конфликте с главным тренером Днепра-1

Селезнев: Йовичевич говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире "Вацко Live" рассказал о конфликте с главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем.

– Я вообще не конфликтный человек.

- Йовичевичу наберу, спрошу, конфликтный ли ты человек.

– Ну тут немного по-другому. Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю – не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать.

Я эмоциональный человек. Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.

- Ну вот и конфликтная ситуация.

– Изначально я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Я уже не помню, как я сказал. Я его очень уважаю, как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен.

Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (9)
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Динамо-машина (Киев)
04.12.2020 в 20:12
Брехло ты тунец, если бы умел хорошо готовить на украинском, то спокойно бы ответил Йовичевичу. А ты побоялся, что засмеют ибо иностранец намного лучше говорит на государственном языке чем ты! Вот и "лепишь Горбатого" сейчас. Одно дело понимать украинский, а другое дело говорить на нём. Позорник донецкий...
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+1
-1
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Loader (Днепр)
04.12.2020 в 20:10
Люди, свободно говорящие на различных языках, спокойно переходят на любой, удобный собеседнику. Селезнев - быдло, чему, собственно и не приходится удивляться. Я тоже общаюсь на русском языке, но для меня не проблема перейти на украинский или английский, если это удобно собеседнику. Но "это" решило "вые..ся". Тоска-печаль в нашей стране. Слишком много коллаборационистов.
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
04.12.2020 в 20:14
На 100% согласен, написано всё по делу!
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
04.12.2020 в 20:10
Сєля типовий бик,що він і довів сам.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
04.12.2020 в 19:59
Я, конечно, понимаю, что страна "свободная" и т.п. Я сам русско-говорящий. Но "кормилец" хотя бы постеснялся...
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+5
-1
Artemanat (Кривой Рог)
04.12.2020 в 19:50
Клоун
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+5
-1
Sandra777 (Львів)
04.12.2020 в 19:47
DнО повне даже нема про що говорити
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+5
0
мы за динамо (киев)
04.12.2020 в 19:45
ні. не кармілєц. де@іл закормлєний.
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+5
0
ArturVolkov
04.12.2020 в 19:35
Пацаны, нашёл телеграмм-канал, в котором парень ставит по очень интересной и прибыльной стратегии.У него всё абсолютно бесплатно, не рекламирует букмекеров и не льёт промо-коды.Ставит только на коэфф. 3+ и уже сделал +180% к банку. Публикует ставки на протяжении всего дня, комментарии открыты, всё честно и прозрачно.Также, разыгрывает деньги в конкурсах! Такого в телеграмме вы ещё не видели.Пропишите в поиске телеги Swooshbet и начинайте стабильно зарабатывать на ставках вместе с ним!
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