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Селезнев: Йовичевич говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен
Селезнев рассказал о конфликте с главным тренером Днепра-1
Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире "Вацко Live" рассказал о
– Я вообще не конфликтный человек.
- Йовичевичу наберу, спрошу, конфликтный ли ты человек.
– Ну тут немного по-другому. Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю – не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать.
Я эмоциональный человек. Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.
- Ну вот и конфликтная ситуация.
– Изначально я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Я уже не помню, как я сказал. Я его очень уважаю, как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен.
Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране.
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