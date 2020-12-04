Наставник Ингульца признан лучшим тренером ноября в УПЛ

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре.

В голосовании, которое проводилось на официальном сайте УПЛ, большинство голосов (50%) набрал главный тренер " Ингульца " Сергей Лавриненко.

Он обошел Юрия Максимова (38%), Руслана Костышина (7%) и Владимира Шарана (5%).