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Наставник Ингульца признан лучшим тренером ноября в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец в 4-х матчах ноября взял пять очков

Наставник Ингульца признан лучшим тренером ноября в УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре.

В голосовании, которое проводилось на официальном сайте УПЛ, большинство голосов (50%) набрал главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко.

Он обошел Юрия Максимова (38%), Руслана Костышина (7%) и Владимира Шарана (5%).

Напомним, что в ноябре команда из Петрово в 4-х матчах УПЛ один раз проиграла, дважды сыграла вничью и добыла одну победу. Причем эта победа стала для подопечных Лавриненко первой в нынешнем чемпионате.

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В статье: Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко
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