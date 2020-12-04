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Наставник Ингульца признан лучшим тренером ноября в УПЛ
Ингулец в 4-х матчах ноября взял пять очков
Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре.
В голосовании, которое проводилось на официальном сайте УПЛ, большинство голосов (50%) набрал главный тренер "
Он обошел Юрия Максимова (38%), Руслана Костышина (7%) и Владимира Шарана (5%).
Напомним, что в ноябре команда из Петрово в 4-х матчах УПЛ один раз проиграла, дважды сыграла вничью и
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