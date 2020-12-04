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Хавбек Зари признан лучшим игроком УПЛ в ноябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Лауреатом стал Владислав Кочергин

Хавбек Зари признан лучшим игроком УПЛ в ноябре
Новина українською

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока чемпионата в ноябре.

В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальном сайте УПЛ, большинство голосов (34%) набрал полузащитник "Зари" Владислав Кочергин.

Он обошел Сергея Яворского, Беньямина Вербича, Анатолия Нуриева, Филиппа Будковского, Тете, Ореста Костика и Тараса Степаненко.

Напомним, что в ноябре Кочергин сыграл в УПЛ 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.12.2020 в 21:45
Красава
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