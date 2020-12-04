Хавбек Зари признан лучшим игроком УПЛ в ноябре

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока чемпионата в ноябре.

В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальном сайте УПЛ, большинство голосов (34%) набрал полузащитник " Зари " Владислав Кочергин.

Он обошел Сергея Яворского, Беньямина Вербича, Анатолия Нуриева, Филиппа Будковского, Тете, Ореста Костика и Тараса Степаненко.

Напомним, что в ноябре Кочергин сыграл в УПЛ 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.