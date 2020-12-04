Селезнев: Луческу хотел меня видеть в Динамо, но решали не мы с ним

35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о том, что мог оказаться в " Динамо ".

"Мы общались с Луческу. Он хотел меня видеть в "Динамо". Он видел меня в Турции, и, думаю, он считал, что я могу им помочь. Я понимаю его принципы игры, знаю, чего он хочет от футболистов, как он требует. Знаю, какой он человек.

Но там не только решало желание Луческу или мое. Есть разные моменты. Не решали же все Луческу и Селезнев, поэтому и не получилось. Не хочу обсуждать, что было бы. Для меня всегда в приоритете футбол", – сказал Селезнев.

Напомним, что в "Колос" Селезнев пришел в начале сентября текущего года, перейдя из турецкого "Бурсаспора" на правах свободного агента. В составе клуба из Ковалевки он провел 10 матчей, забил 3 гола.