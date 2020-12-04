Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев: Луческу хотел меня видеть в Динамо, но решали не мы с ним
Не получилось
35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о том, что мог оказаться в "
"Мы общались с Луческу. Он хотел меня видеть в "Динамо". Он видел меня в Турции, и, думаю, он считал, что я могу им помочь. Я понимаю его принципы игры, знаю, чего он хочет от футболистов, как он требует. Знаю, какой он человек.
Но там не только решало желание Луческу или мое. Есть разные моменты. Не решали же все Луческу и Селезнев, поэтому и не получилось. Не хочу обсуждать, что было бы. Для меня всегда в приоритете футбол", – сказал Селезнев.
Напомним, что в "Колос" Селезнев пришел в начале сентября текущего года, перейдя из турецкого "Бурсаспора" на правах свободного агента. В составе клуба из Ковалевки он провел 10 матчей, забил 3 гола.
Популярное сейчас
- Сабо: В матче Динамо - Ференцварош буду поддерживать команду Реброва
- Источник: Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо
- Денисов подтвердил, что Футболы проиграли тендер УЕФА на показ еврокубков и рассказал о дальнейших планах каналов
- Ингулец уже десятый. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной