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Селезнев: Луческу хотел меня видеть в Динамо, но решали не мы с ним

Премьер-лига
(1 голосов)

Не получилось

Селезнев: Луческу хотел меня видеть в Динамо, но решали не мы с ним
Новина українською

35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о том, что мог оказаться в "Динамо".

"Мы общались с Луческу. Он хотел меня видеть в "Динамо". Он видел меня в Турции, и, думаю, он считал, что я могу им помочь. Я понимаю его принципы игры, знаю, чего он хочет от футболистов, как он требует. Знаю, какой он человек.

Но там не только решало желание Луческу или мое. Есть разные моменты. Не решали же все Луческу и Селезнев, поэтому и не получилось. Не хочу обсуждать, что было бы. Для меня всегда в приоритете футбол", – сказал Селезнев.

Напомним, что в "Колос" Селезнев пришел в начале сентября текущего года, перейдя из турецкого "Бурсаспора" на правах свободного агента. В составе клуба из Ковалевки он провел 10 матчей, забил 3 гола.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
04.12.2020 в 22:50
Канешночки..... хотели играть в стариков - разбойников!
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
04.12.2020 в 22:45
Кому ты нужен?
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 22:12
Старая Лиса и Селезень. Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Селезневу как-то Бог послал игру в футбол; Из АРСЕНАЛА в ДНЕПР взгромоздясь, Он "бронзу" уж было примерять совсем собрался, Да малость с этим оплошался, но фигу за спиной держал. На ту беду, Луческу тут как тут, он мимо шел; Вдруг наглый дух Лисицы Старой остановил: Луческу видит -- Селезнев, - Луческу Селезнев пленил, Плут к ДНЕПРУ на цыпочках подходит; Вертит хвостом, а с Селезня он глаз не сводит И говорит так сладко, чуть дыша: "Ты мастер ! Ты--Ибрагимович !!! и Месси тебе не ровня ! Ну что за финт, и что за скорость и удар ! Ты создан для Шахтера ! Не нападающий, а сказка ! Голы какие! Какой рывок ! И, верно, мячик "золотой" уже не за горой! Играй в Шахтере, Женя, не стыдись! Что ежели, звезда ДНЕПРА, При таланте таком и на ДИНАМО гадость понесешь, То будешь ты у нас Селезень Царь-птица ! " У Селезнева с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье сперло, - И на приветливы Луческины слова Вдруг каркнул Селезнев во все воронье горло: Играть в ДИНАМО ?! Да никогда ! А старый плут Луческу ухмыльнулся, купивши дурака На лавку протирать штаны всадил...
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+2
0
vgolovan (полтава)
04.12.2020 в 22:23
да ты крылов однако с дерева то слезь
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 22:36
С дерева видно далеко... Даже видно что ті делал с дедом Петром вчера в 21.30.... Я никому не расскажу, не переживай...
+2
0


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