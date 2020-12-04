  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос попрощался с голкипером и форвардом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос попрощался с голкипером и форвардом

Премьер-лига
(1 голосов)

Команду покинули Александр Бондаренко и Антон Яшков

Колос попрощался с голкипером и форвардом
Новина українською

Ковалевский "Колос" попрощался с двумя игроками.

По обоюдному согласию сторон клуб покинули форвард Александр Бондаренко и голкипер Антон Яшков, которые в этом сезоне находились в аренде у "Волыни" и "Полесье" соответственно.

Бондаренко выступал за "Колос" с 2014 года, отыграл 132 игры, забив 48 мячей.

Яшков защищал цвета "Колоса" с сезона 2015/16, сыграв в общей сложности 85 поединков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Бондаренко Антон Яшков Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 23:50
Жаль...Если этих людей менять на такое дерьмо, как "тунец"....
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...