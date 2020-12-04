Колос попрощался с голкипером и форвардом

Ковалевский " Колос " попрощался с двумя игроками.

По обоюдному согласию сторон клуб покинули форвард Александр Бондаренко и голкипер Антон Яшков, которые в этом сезоне находились в аренде у "Волыни" и "Полесье" соответственно.

Бондаренко выступал за "Колос" с 2014 года, отыграл 132 игры, забив 48 мячей.

Яшков защищал цвета "Колоса" с сезона 2015/16, сыграв в общей сложности 85 поединков.