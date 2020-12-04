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Колос попрощался с голкипером и форвардом
Команду покинули Александр Бондаренко и Антон Яшков
Ковалевский "
По обоюдному согласию сторон клуб покинули форвард Александр Бондаренко и голкипер Антон Яшков, которые в этом сезоне находились в аренде у "Волыни" и "Полесье" соответственно.
Бондаренко выступал за "Колос" с 2014 года, отыграл 132 игры, забив 48 мячей.
Яшков защищал цвета "Колоса" с сезона 2015/16, сыграв в общей сложности 85 поединков.
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Источник:ФК Колос
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 23:50
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