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12-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей двенадцатого тура чемпионата Украины
На этих выходных состоится 12-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
5 декабря, суббота
14:00. "Львов" – "Ингулец" – Футбол 2
17:00. "Шахтер" – "Минай" – Футбол 2
19:00 "Мариуполь" – "Динамо" – Футбол 2
6 декабря, воскресенье
14:00. "Олимпик" – "Рух" – Футбол 1
17:00. "Заря" – "Днепр-1" – УНИАН
17:00. "Десна" – "Ворскла" – Футбол 1
19:30. "Колос" – "Александрия" – Футбол 1
Также отметим, что матч "Заря" – "Днепр-1" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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