12-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

На этих выходных состоится 12-й тур УПЛ , который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

5 декабря, суббота

14:00. "Львов" – "Ингулец" – Футбол 2

17:00. "Шахтер" – "Минай" – Футбол 2

19:00 "Мариуполь" – "Динамо" – Футбол 2

6 декабря, воскресенье

14:00. "Олимпик" – "Рух" – Футбол 1

17:00. "Заря" – "Днепр-1" – УНИАН

17:00. "Десна" – "Ворскла" – Футбол 1

19:30. "Колос" – "Александрия" – Футбол 1

Также отметим, что матч "Заря" – "Днепр-1" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.