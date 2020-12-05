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12-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей двенадцатого тура чемпионата Украины

12-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

На этих выходных состоится 12-й тур УПЛ, который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

5 декабря, суббота

14:00. "Львов" – "Ингулец" – Футбол 2

17:00. "Шахтер" – "Минай" – Футбол 2

19:00 "Мариуполь" – "Динамо" – Футбол 2

6 декабря, воскресенье

14:00. "Олимпик" – "Рух" – Футбол 1

17:00. "Заря" – "Днепр-1" – УНИАН

17:00. "Десна" – "Ворскла" – Футбол 1

19:30. "Колос" – "Александрия" – Футбол 1

Также отметим, что матч "Заря" – "Днепр-1" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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