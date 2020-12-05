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Каштру: Шахтёр уже привык к кадровым проблемам

Премьер-лига
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Наставник "горняков" высказался перед игрой с "Минаем"

Каштру: Шахтёр уже привык к кадровым проблемам
Новина українською

Главный тренер "Шахтёра" Луиш Каштру рассказал о подготовке коллектива к матчу против "Миная" в 12-м туре УПЛ.

– Вы верите в то, что победа над "Реалом" придаст уверенности команде и зарядит дополнительной энергией на ближайшие три матча?

– Я верю в то, что мы должны всегда иметь огромное желание побеждать. Верю в то, что, когда у нас становится больше игроков, когда больше времени мы можем работать вместе, все улучшается. Ближайшие матчи я рассматриваю в такой перспективе. Конкретно сейчас смотрю на один предстоящий поединок с "Минаем", потому что всегда двигаюсь пошагово. Думаю, да, на поле будет хорошая энергия. И в то же время нам будет противостоять также энергичная команда. Предстоит интересная игра, и мы постараемся сделать все, чтобы победить.

– Могли бы дать краткую характеристику "Минаю"? И какова кадровая ситуация в "Шахтере"?

– Вы прекрасно знаете, что чаще всего команды создают нам много сложностей, закрывшись в обороне и быстро выходя в контратаки. Думаю, так и произойдет. В чемпионате мы привыкли к таким соперникам.

Что касается кадров: Мораес, Корниенко, Исмаили, Коноплянка травмированы. Вьюнник только сейчас присоединился к коллективу. Кривцов, Хочолава, Тайсон… Всегда есть сложности с тем, чтобы сформировать состав. В любом случае, к сожалению, мы уже привыкли. И все, кто готовится к игре, работают с большим желанием выступить хорошо. Мы не должны забывать, что у нас два дня назад был матч. Сложнейший календарь, но я думаю, что мы покажем себя хорошо, – сказал Каштру официальному сайту "горняков".

"Шахтер" сыграет с "Минаем" сегодня. Матч стартует в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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