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Лавриненко: С одной победой в УПЛ делать нечего

Премьер-лига
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Наставник "Ингульца" понимает, что команде нужно прибавлять

Лавриненко: С одной победой в УПЛ делать нечего
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился ожиданиями перед игрой 12-го тура УПЛ против "Львова".

"Самое главное, что все живы-здоровы. Игроки подходят к матчу в хорошем настроении и понимают всю важность этой игры. Думаю, для нас и "Львова" это игра за шесть, за девять очков.

Футболисты – профессионалы, у нас уже все опытные ребята, они понимают, что с одной победой в УПЛ делать нечего. Нужно делать следующий шаг для того, чтобы побеждать и в оставшихся матчах набирать очки", – сказал Лавриненко в эфире ТК "Футбол".

Матч "Львов" – "Ингулец" пройдет сегодня, 5 декабря. Начало встречи назначено на 14.00.

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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