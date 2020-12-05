Лавриненко: С одной победой в УПЛ делать нечего

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился ожиданиями перед игрой 12-го тура УПЛ против "Львова".

"Самое главное, что все живы-здоровы. Игроки подходят к матчу в хорошем настроении и понимают всю важность этой игры. Думаю, для нас и "Львова" это игра за шесть, за девять очков.

Футболисты – профессионалы, у нас уже все опытные ребята, они понимают, что с одной победой в УПЛ делать нечего. Нужно делать следующий шаг для того, чтобы побеждать и в оставшихся матчах набирать очки", – сказал Лавриненко в эфире ТК "Футбол".