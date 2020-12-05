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Остап Маркевич: Динамо остаётся грандом украинского футбола в любом состоянии
Наставник "азовцев" высказался перед игрой со столичный клубом
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в эфире "Футбол NEWS" высказался о предстоящем матче с "Динамо".
"К сожалению, есть проблемы с составом. Много игроков не помогут нам. Но это никак не повлияет на наше настроение, на наш настрой на эту игру.
"Динамо" - хорошая команда, гранд нашего футбола. И в любом состоянии, в любые времена это гранд, с которым нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы добиться результата.
Многоразовый чемпион нашей страны. Великий клуб. Мотивация для наших парней это просто расти, добавлять, улучшать себя, свою игру, во всех нюансах и аспектах", - сказал Маркевич.
Матч "Мариуполь" – "Динамо" пройдёт сегодня. Старт в 19:30.
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