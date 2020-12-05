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Остап Маркевич: Динамо остаётся грандом украинского футбола в любом состоянии

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "азовцев" высказался перед игрой со столичный клубом

Остап Маркевич: Динамо остаётся грандом украинского футбола в любом состоянии
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в эфире "Футбол NEWS" высказался о предстоящем матче с "Динамо".

"К сожалению, есть проблемы с составом. Много игроков не помогут нам. Но это никак не повлияет на наше настроение, на наш настрой на эту игру.

"Динамо" - хорошая команда, гранд нашего футбола. И в любом состоянии, в любые времена это гранд, с которым нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы добиться результата.

Многоразовый чемпион нашей страны. Великий клуб. Мотивация для наших парней это просто расти, добавлять, улучшать себя, свою игру, во всех нюансах и аспектах", - сказал Маркевич.

Матч "Мариуполь" – "Динамо" пройдёт сегодня. Старт в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Остап Маркевич
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Комментарии (6)
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krakow (Херсон)
05.12.2020 в 12:45
Многоразовый - в прошлом, великий - в позапрошлом.
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+1
-1
kapost (Винница)
05.12.2020 в 12:15
Ну, який чемп, такі й гранди.
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
05.12.2020 в 12:38
ты болей за свой колхоз "нива" (Винница)...какой город-такая команда...
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+1
-1
aleks68
05.12.2020 в 12:49
долб...б.в харькове не лучше
+1
0
jmen2986 (Kiev)
05.12.2020 в 12:00
Он так говорит,как будто Динамо на пятом месте
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+2
-1
aleks68
05.12.2020 в 12:50
ещё не вечер
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+1
0


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