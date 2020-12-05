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Дуэлунд больше не сыграет в этом году из-за осложнений после коронавируса

Премьер-лига
(2 голосов)

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Дуэлунд больше не сыграет в этом году из-за осложнений после коронавируса
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд заявил, что не сможет выйти на поле в этом году из-за последствий коронавируса.

"Врачи беспокоятся обо мне и запретили мне играть до конца 2020 года. Они думают, что я буду полностью готов к средине января", – сказал Дуэлунд Sport.tv2.

Таким образом датчанин пропустит матчи против "Мариуполя" и "Колоса" в УПЛ, а также против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Дуэлунд провел 2 матча за "Динамо" во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
05.12.2020 в 15:31
Самое СМЕШНОЕ когда вонючее быдло с Оторвиколесовок,которое ненавидит ДИНАМО всеми потрохами своей вонючей,продажной сущности начинает типа "переживать " за игру легендарного клуба,за работу тренеров и футболистов...Хочется взять и плюнуть в рожу условному поцу с адессы или сепару,бежавшему с горловок,макеевок и других дыр...(эти убдюдки пишут в никах, что они с Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Сеула или Кабо-Верде) ... Эта пистобратия не болеет за свои черножопцы,подшипники,угольки и мазуты...Они лезут своим продажным рылом к ДИНАМО... А все зависть...Они же не вернут историю назад...(хотя их вдохновитель-- плешивый фюрер пытается)...
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0
0
storm_ua (Николаев)
05.12.2020 в 14:40
Какой дурень купил это полено, и сколько на этрм нагрел
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0
-1
Maugli (Джунгли Африки)
05.12.2020 в 14:12
Продайте его нах... Чувак может и интересный как футболист, но толку от него ноль, одни расходы клубу
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 14:09
Он вообще играет за Динамо
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0
-1


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