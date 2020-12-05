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Дуэлунд больше не сыграет в этом году из-за осложнений после коронавируса
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Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд заявил, что не сможет выйти на поле в этом году из-за последствий коронавируса.
"Врачи беспокоятся обо мне и запретили мне играть до конца 2020 года. Они думают, что я буду полностью готов к средине января", – сказал Дуэлунд Sport.tv2.
Таким образом датчанин пропустит матчи против "Мариуполя" и "Колоса" в УПЛ, а также против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Дуэлунд провел 2 матча за "Динамо" во всех турнирах.
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
05.12.2020 в 15:31
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storm_ua (Николаев)
05.12.2020 в 14:40
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Maugli (Джунгли Африки)
05.12.2020 в 14:12
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таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 14:09
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