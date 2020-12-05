Дуэлунд больше не сыграет в этом году из-за осложнений после коронавируса

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд заявил, что не сможет выйти на поле в этом году из-за последствий коронавируса.

"Врачи беспокоятся обо мне и запретили мне играть до конца 2020 года. Они думают, что я буду полностью готов к средине января", – сказал Дуэлунд Sport.tv2.

Таким образом датчанин пропустит матчи против "Мариуполя" и "Колоса" в УПЛ, а также против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Дуэлунд провел 2 матча за "Динамо" во всех турнирах.