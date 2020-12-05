Львов - Ингулец 1:1. На жилах, везении и судейской ошибке

Тренер "Львова" Виталий Шумский, который благодаря победам над "Ворсклой" и "Десной" заработал репутацию кризисного менеджера, сделал немало изменений после неудачного матча против "Мариуполь". Якимец вернулся на правый фланг обороны, что позволило Грисьо использовать выше по флангу. Слева действовал номинальный центральный защитник Юрий Кравчук, тогда как в центре остались Михоби и Махмутович. Неожиданно на скамейке запасных остался Айнсалу, пару центральных полузащитников составили Сабино и Чирьяк. Казлаускас атаковал слева, впереди действовала пара форвардов Ныч и Шина.

В "Ингульца" тоже были изменения, хотя команда и победила неделю назад. Сергей Лавриненко обновил фланги полузащиты - Козака и Коваленко заменили Мкомола и Бартулович. Против "Олимпика" второй тайм в центре защиты сыграл Кучеренко, однако на этот раз он вышел в опорной зоне вместе с Лупашко, чуть выше располагался Запорожец. Линию обороны сформировали Балан, Семенко, Павлов и Квасный. В воротах Шуст снова сменил Крынского.

Несмотря на то, что встречались команды примерно равные по классу, "Ингульцу" в первом тайма удалось захватить инициативу и фактически доминировать. Перед перерывом статистика демонстрировала преимущество во владении мячом 40 на 60, а по ударам гости перебили хозяев в четыре раза (2:8)! И моменты у подопечных Лавриненко действительно были неплохие, вот только исполнение подводило. Например, Младен Бартулович имел два хороших штрафных, однако в первый раз (уже на третьей минуте) попал в стенку, а во второй не попал во вратарский угол. Заметным был и Ситчинава. В дебюте игры он пробивал после смещения с фланга, а на 31-й минуте должен был лучше воспользоваться ошибкой Костыка - голкипер выбил на Бартуловича, тот отдал форварду, однако Ника с 14-ти метров запустил выше ворот. Перед этим, пожалуй, лучший момент для "Ингульца" имел Денис Балан - он замыкал прострел от Кучеренко с правого фланга, но толком по мячу не попал.

Не всегда количество переходит в качество, но на этот раз правило таки сработало. И снова сработали длинные передачи, которые для высоких защитников "Львова" в этом матче почему-то были сверхсложной задачей. Квасный от центральной линии нашел пасом на линии штрафной Мкомолу, первый удар блокирует защитник, а после второго мяч, задев руку Кравчука, таки оказался в сетке. Впрочем, арбитр успел свистнуть и назначить пенальти, прежде чем шар пересек линию ворот. Однако это была лишь временная отсрочка для "Львова" - Бартулович пробил с отметки в девятку.

Об игре "Львова" в первом тайме вообще нечего говорить - ее не было. Тем более удивительно, что на перерыв команды ушли при равном счете. Уже в компенсированное арбитром время Мкомола нарушил правила на фланге в центре поля. Фране Чирьяк запустил мяч в штрафную "Ингульца", а там защитники потеряли Сабино – у бразильца было время обработать мяч и пробить мимо голкипера.

То ли пропущенный гол в раздевалку подействовал, то ли "Львов" повысил уровень сопротивления, но после перерыва "Ингулец" уже не играл как фаворит. Игра выровнялась и добрых 20 минут была вообще без моментов. Пока Фране Чирьяк не попробовал забросить мяч за шиворот Шусту с углового. Богдану пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.

Момент будто разбудил петровцев. За несколько минут Запорожец выполняет пас с фланга в район 11-метров, Бартулович эффектно пропускает, а Козак, который вышел на замену, бьет мимо рамки. На 74-й минуте "Ингулец" во второй раз отправляет мяч в сетку - тот же Запорожец прострелил, а Коваленко пробил с двух метров. Но боковой зажигает флажок, хотя после просмотра повтора остается впечатление, что гол был забит по правилам (системы VAR на этом поединке не было).

Следующий момент возникает после того, как Запорожец эффектно черпаком перебрасывает двух защитников, а Коваленко бьет в прыжке с угла вратарской в ​​стиле Макманамана в финале Лиги Чемпионов - мимо. В этот момент слышно, как тренер "Львова" кричит Юрию Грисьо, который опустился в защиту после замены Кравчука и перевода на противоположный край Якимца, чтобы тот собрался. В следующее мгновение Грисьо придерживает руками за футболку Бартуловича и получает вторую желтую - "Львов" остается в меньшинстве.

Сергей Лавриненко выпускает Олега Синегуба на левый фланг вместо Квасного и этот ход существенно усиливает давление "Ингулеца". Чуть ли не первым своим касанием защитник создает прекрасную возможность для Балана - после его прострела правому защитнику оставалось попасть с метра в ворота, но Денис не смог правильно подставить ногу.

Увлекшись атакой "Ингулец" едва сам не попадает в плен. Редкий выпад "Львова" завершается пасом Шины на Ныча, который оказывается лицом к лицу с Шустом. Назарий бьет мощно, но Богдан на рефлексах выбрасывает руку. Мяч отлетает к Шине, тот может добить в ворота, но не попадает! Это - 87-я минута. А на 88-й Шина идет в подкат сзади против Синегуба и получает вторую желтую - "Львов" остается вдевятером.

Времени немного, однако "Ингулец" атакует. Петровцы грузят мяч в штрафную с флангов и защитникам "Львова" все труднее отбиваться. Наконец, на 90+1-й минуте после подачи с правого фланга центральный защитник гостей Виталий Павлов пробивает акцентировано головой с семи метров, но Орест Костык, как и в игре с "Ворсклой" несколькими турами ранее, по-настоящему спасает свою команду эффектным сейвом. Да еще и успевает ногой отбить мяч подальше от ворот, поскольку зафиксировать шар в руках не смог. Финальный свисток раздается сразу после удара Ильи Коваленко с восьми метров - только в сетку с внешней стороны ворот.

1: 1 - "Львов" может быть доволен, он был значительно дальше от ничьей, чем "Ингулец" от победы. Впрочем, команда Сергея Лавриненко ограничивается лишь одним баллом.

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5 декабря. Львов. Арена Львов

"Львов" - "Ингулец" 1:1

Голы: Сабино 45 + 2 - Бартулович 41 пен

"Львов": Костик - Якимец, Михоби, Махмутовичу, Кравчук (Захаркив 62) - Грисьо, Чирьяк (Романчук 89), Сабино, Казлаускас (Клименчук 70) - Шина, Ныч

Тренер: Виталий Шумский

"Ингулец": Шуст - Балан, Павлов, Семенко, Квасный (Синегуб 83) - Кучеренко, Лупашко (Коваленко 69) - Мкомола (Козак 53), Запорожец, Бартулович - Ситчинава

Тренер: Сергей Лавриненко

Арбитр: Ярослав Козик

Предупреждение: Грисьо 17 Михоби 22 Кравчук 41, Шина 55, Якимец 78 - Ситчинава 32, Лупашко 39, Мкомола 45 + 1, Бартулович 55, Балан 83

Удаление: Грисьо 79 (вторая желтая), Шина 87 (вторая желтая)