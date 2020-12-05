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И с преимуществом в два футболиста тоже ничья. Львов - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Восьмая “мировая” встреча в УПЛ для подопечных Лавриненко

И с преимуществом в два футболиста тоже ничья. Львов - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В рамках 12-го тура Чемпионата Украины встречались "Львов" на "Ингулец" на стадионе "Арена Львов" в городе Льва.

Матч закончился ничьей, которой могут быть довольны хозяева, в то время как гости имеют повод для печали. "Ингулец" не только преобладал соперника по игре и моментах, а и завершал этот матч с преимуществом в два футболиста на поле. Поединок из-за удалений не доиграли Грисьо и Шина.

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В статье: ФК Львов УПЛ Ингулец (Петрово)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 18:25
Гол Ингульца стоило засчитать. Желтой карточки, первой, у Грисьо не должно было быть, соответственно, удаление натянутое.
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