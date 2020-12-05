И с преимуществом в два футболиста тоже ничья. Львов - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 12-го тура Чемпионата Украины встречались "Львов" на "Ингулец" на стадионе "Арена Львов" в городе Льва.

Матч закончился ничьей, которой могут быть довольны хозяева, в то время как гости имеют повод для печали. "Ингулец" не только преобладал соперника по игре и моментах, а и завершал этот матч с преимуществом в два футболиста на поле. Поединок из-за удалений не доиграли Грисьо и Шина.