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И с преимуществом в два футболиста тоже ничья. Львов - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча
Восьмая “мировая” встреча в УПЛ для подопечных Лавриненко
В рамках 12-го тура Чемпионата Украины встречались "Львов" на "Ингулец" на стадионе "Арена Львов" в городе Льва.
Матч закончился ничьей, которой могут быть довольны хозяева, в то время как гости имеют повод для печали. "Ингулец" не только преобладал соперника по игре и моментах, а и завершал этот матч с преимуществом в два футболиста на поле. Поединок из-за удалений не доиграли Грисьо и Шина.
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Источник:Футбол1/2/3
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