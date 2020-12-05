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Помогали, как могли. Шахтёр - Минай 5:1
Два автогола и нереализованный пенальти - всё в пассив "Миная", но в актив "Шахтёра"
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Киев. НСК "Олимпийский"
Шахтер - ФК Минай 5:1
Голы: Олег Допилка 20 (авт.), Фернандо 21, Манор Соломон 29, Николай Матвиенко 49, Максим Лопырёнок 72 (авт.) - Анатолий Нуриев 35
Шахтер: Анатолий Трубин, Тайсон (Богдан Вьюнник 70), Маркос Антонио (Тете 70), Манор Соломон, Алан Патрик (Виктор Коваленко 70), Николай Матвиенко, Майкон, Витао (Тарас Степаненко 80), Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Фернандо (Марлос 65)
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Олег Допилка (Мислав Матич 61), Тарас Сакив (Репо Малепе 77), Анатолий Нуриев (Артур Карноза 61), Олег Голодюк (Александр Снижко 70), Антон Шиндер, Василий Пыняшко, Шемми Маембе, Андрей Ткачук (Алексей Хахлев 70), Денис Кожанов, Максим Лопырёнок
Нереализованный пенальти: Анатолий Нуриев 55 (перекладина)
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