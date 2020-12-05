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Премьер-лига

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Помогали, как могли. Шахтёр - Минай 5:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Два автогола и нереализованный пенальти - всё в пассив "Миная", но в актив "Шахтёра"

Помогали, как могли. Шахтёр - Минай 5:1
UA-Футбол
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Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Киев. НСК "Олимпийский"
Шахтер - ФК Минай 5:1
Голы: Олег Допилка 20 (авт.), Фернандо 21, Манор Соломон 29, Николай Матвиенко 49, Максим Лопырёнок 72 (авт.) - Анатолий Нуриев 35
Шахтер: Анатолий Трубин, Тайсон (Богдан Вьюнник 70), Маркос Антонио (Тете 70), Манор Соломон, Алан Патрик (Виктор Коваленко 70), Николай Матвиенко, Майкон, Витао (Тарас Степаненко 80), Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Фернандо (Марлос 65)
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Олег Допилка (Мислав Матич 61), Тарас Сакив (Репо Малепе 77), Анатолий Нуриев (Артур Карноза 61), Олег Голодюк (Александр Снижко 70), Антон Шиндер, Василий Пыняшко, Шемми Маембе, Андрей Ткачук (Алексей Хахлев 70), Денис Кожанов, Максим Лопырёнок
Нереализованный пенальти: Анатолий Нуриев 55 (перекладина)

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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(2 голосов)
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Комментарии (9)
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okolegko (Київ)
05.12.2020 в 18:56
Бий своїх, щоб вороги боялися. Мабуть це спроба Шахтаря залякати Інтер. Подивимося, чи спрацює
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2020 в 18:57
ага, интер уже обосрался
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okolegko (Київ)
05.12.2020 в 19:00
Ти вважаєш так швидко?
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scorpius (Ck)
05.12.2020 в 19:04
Говнища в штанах по мешку картошки у каждого
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FC Energy (Новая Каховка)
05.12.2020 в 18:56
И что это было от Нуриева?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2020 в 19:00
балет
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 18:53
Романов опять был в футболки Динамо на ВАР .Отменил чистый гол (офсайда не было)и пенальти сомнительный.Трубин опять сам себе забил
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2020 в 18:54
офсайд был у болбата
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0
0
аалекс ( Крым)
05.12.2020 в 18:53
Действующий чемпион заслуженно победил в тренировочном матче. Все-таки Минай послабее Мадрида))). Трубин уже звездочку поймал, поленился мяч отбить. Ждем, что нам продемонстрирует лидер нынешнего ЧУ.
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+4
0


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