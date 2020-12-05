Почти как Златан. ВИДЕО, как Матвиенко забил эффектный гол Минаю

На данный момент "Шахтер" принимает "Минай" на НСК Олимпийский в рамках 12-то тура УПЛ. Пятый гол в матче, с передачи Алана Патрика со стандарта, забил пяткой Николай Матвиенко в начале второго тайма. Златан бы, как минимум, подмигнул украинскому защитнику за такой красивый мяч.

Также в поединке в чужих воротах отличились Фернандо, Соломон и Нуриев. Допилка же срезал мяч во владение голкипера своей команды.