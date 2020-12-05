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Почти как Златан. ВИДЕО, как Матвиенко забил эффектный гол Минаю

Премьер-лига
(3 голосов)

Это уже четвертый мяч горняков в матче против закарпатцев

Почти как Златан. ВИДЕО, как Матвиенко забил эффектный гол Минаю
Новина українською

На данный момент "Шахтер" принимает "Минай" на НСК Олимпийский в рамках 12-то тура УПЛ. Пятый гол в матче, с передачи Алана Патрика со стандарта, забил пяткой Николай Матвиенко в начале второго тайма. Златан бы, как минимум, подмигнул украинскому защитнику за такой красивый мяч.

Также в поединке в чужих воротах отличились Фернандо, Соломон и Нуриев. Допилка же срезал мяч во владение голкипера своей команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко ФК Минай
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 18:46
Игрок №7 у Миная либо тормоз, либо предатель. Не верю я, что можно вот так отпустить игрока, совсем не бежать за ним
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СашаXM (Хмельницкий)
05.12.2020 в 18:44
защитники весёлые ) игрок вбегает они просто стоят )))
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