Дерзко и неудачно. Нуриев не забил Шахтеру пенальти ударом в стиле Паненки. ВИДЕО

При счете 4:1 в пользу "горняков" в матче "Шахтер" - "Минай" арбитр назначил пенальти после просмотра VAR. Однако сработало правило: "Тот, кто заработал одиннадцатиметровый - не забьет его".

Анатолий Нуриев, или как пишет в его футболке "Нура", нанес удар с "точки" в стиле Паненки и попал в перекладину. Более того, он не двигался после подсечки в сторону мяча для добивания, а остался на месте, дав шанс Валерию Бондарю вынести мяч из опасной зоны.