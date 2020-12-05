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Дерзко и неудачно. Нуриев не забил Шахтеру пенальти ударом в стиле Паненки. ВИДЕО
Бондарь спас от добивания
При счете 4:1 в пользу "горняков" в матче "Шахтер" - "Минай" арбитр назначил пенальти после просмотра VAR. Однако сработало правило: "Тот, кто заработал одиннадцатиметровый - не забьет его".
Анатолий Нуриев, или как пишет в его футболке "Нура", нанес удар с "точки" в стиле Паненки и попал в перекладину. Более того, он не двигался после подсечки в сторону мяча для добивания, а остался на месте, дав шанс Валерию Бондарю вынести мяч из опасной зоны.
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Источник:Футбол1/2/3
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