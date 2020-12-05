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Дерзко и неудачно. Нуриев не забил Шахтеру пенальти ударом в стиле Паненки. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Бондарь спас от добивания

Дерзко и неудачно. Нуриев не забил Шахтеру пенальти ударом в стиле Паненки. ВИДЕО
Новина українською

При счете 4:1 в пользу "горняков" в матче "Шахтер" - "Минай" арбитр назначил пенальти после просмотра VAR. Однако сработало правило: "Тот, кто заработал одиннадцатиметровый - не забьет его".

Анатолий Нуриев, или как пишет в его футболке "Нура", нанес удар с "точки" в стиле Паненки и попал в перекладину. Более того, он не двигался после подсечки в сторону мяча для добивания, а остался на месте, дав шанс Валерию Бондарю вынести мяч из опасной зоны.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Нуриев Минай
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Источник:
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 18:49
Ааа, так этот же товарищ (№7, который дал забить Матвиенко) и пенальти в унитаз спустил
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