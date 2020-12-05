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Забили по три гола, но... Шахтер - Минай 5:1. Видео голов и обзор матча
Разгром от горняков перед матчем с Интером
В рамках 12-то тура УПЛ
Действующие чемпионы Украины сыграли поединок дублирующим составом, однако это не помешало им разгромить дебютанта УПЛ. Во встрече был и гол пяткой от Матвиенко, и незабитый пенальти Нуриева паненкой, и два автогола.
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Источник:Футбол1/2/3
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