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Забили по три гола, но... Шахтер - Минай 5:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Разгром от горняков перед матчем с Интером

Забили по три гола, но... Шахтер - Минай 5:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В рамках 12-то тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Минай" со счетом 5:1. Парадоксом матча является то, что обе команды забили по три гола, правда гости дважды в собственные ворота.

Действующие чемпионы Украины сыграли поединок дублирующим составом, однако это не помешало им разгромить дебютанта УПЛ. Во встрече был и гол пяткой от Матвиенко, и незабитый пенальти Нуриева паненкой, и два автогола.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Минай
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Источник:
Футбол1/2/3

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