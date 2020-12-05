Забили по три гола, но... Шахтер - Минай 5:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 12-то тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Минай" со счетом 5:1 . Парадоксом матча является то, что обе команды забили по три гола, правда гости дважды в собственные ворота.

Действующие чемпионы Украины сыграли поединок дублирующим составом, однако это не помешало им разгромить дебютанта УПЛ. Во встрече был и гол пяткой от Матвиенко, и незабитый пенальти Нуриева паненкой, и два автогола.