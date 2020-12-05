Александр Поворознюк: У нас украли победу. Нечего комментировать

Президент петровського "Ингульца" прокомментировал матч против "Львова", в котором команды сыграли вничью 1:1:

"Что тут комментировать? У нас украли победу! Предвзятое судейство в матче было видно не вооруженным глазом. Это какое-то судейский произвол! Не засчитали гол Мкомолы. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Ситчинаве. Позволили "Львову" сохранить лицо. Не засчитали чистый гол Коваленко. Пусть посмотрят повторы.

Мне мои сотрудники звонят, что в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор ФК "Львов". Что он там делал? Он не имеет права туда заходить! Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли 3 очка. Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей.

Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может именно поэтому к нашому клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей", - сказал Александр Поворознюк.