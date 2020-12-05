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Александр Поворознюк: У нас украли победу. Нечего комментировать

Премьер-лига
(2 голосов)

Как всегда, эмоциональный президент Ингульца

Александр Поворознюк: У нас украли победу. Нечего комментировать
Новина українською

Президент петровського "Ингульца" прокомментировал матч против "Львова", в котором команды сыграли вничью 1:1:

"Что тут комментировать? У нас украли победу! Предвзятое судейство в матче было видно не вооруженным глазом. Это какое-то судейский произвол! Не засчитали гол Мкомолы. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Ситчинаве. Позволили "Львову" сохранить лицо. Не засчитали чистый гол Коваленко. Пусть посмотрят повторы.

Мне мои сотрудники звонят, что в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор ФК "Львов". Что он там делал? Он не имеет права туда заходить! Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли 3 очка. Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей.

Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может именно поэтому к нашому клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей", - сказал Александр Поворознюк.

Для "Ингульца" это была восьмая ничья в чемпионате. До повторения рекорда УПЛ осталось еще шесть "мировых" результатов.

После этого поединка подопечные Лавриненко закрепились на 10-м месте турнирной таблицы. Впереди на них ждет матч против "Шахтера", который состоится 13 декабря.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
05.12.2020 в 20:16
То,что творил педе раст со свистком, не поддаеся пониманию...
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+5
-2
avatar
simargl (Чернигов)
05.12.2020 в 20:09
Не вкладывай, если не хочется. Судили , судят и будут судить с ошибками. Это не повод рвать нервы. Становитесь сильней и будет счастье.
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+1
-7
Rosanero (palermo)
05.12.2020 в 20:08
Правдивий коментар.
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+6
-2


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