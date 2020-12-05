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Десна – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги между черниговской "Десной" и полтавской "Ворсклой".
Это центральный матч тура – подопечные Максимова приедут в гости к команде Рябоконя. Коллективы располагаются рядом в рейтинговом зачете (3-4 места), следовательно, у противостояния есть несколько исходов – либо полтавчане оторвутся от преследователей, либо "Десна" обойдет "Ворсклу" в таблице. Конечно же, вполне возможно, что мировая между ними сыграет на руку их конкурентам. Уже скоро мы обо всем узнаем.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 декабря – в 16:55 по киевскому времени.
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