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Десна – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Десна – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги между черниговской "Десной" и полтавской "Ворсклой".

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Это центральный матч тура – подопечные Максимова приедут в гости к команде Рябоконя. Коллективы располагаются рядом в рейтинговом зачете (3-4 места), следовательно, у противостояния есть несколько исходов – либо полтавчане оторвутся от преследователей, либо "Десна" обойдет "Ворсклу" в таблице. Конечно же, вполне возможно, что мировая между ними сыграет на руку их конкурентам. Уже скоро мы обо всем узнаем.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 декабря – в 16:55 по киевскому времени.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов UA-Футбол Десна (Чернигов) Александр Рябоконь чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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